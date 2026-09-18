Sheyla Rojas oficializa romance con excongresista Joaquín Ramírez: "Felicidades amor por tanto esfuerzo"

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas sorprendió al referirse públicamente a Joaquín Ramírez como "amor" en una publicación difundida tras su regreso de España. El mensaje apareció luego de que ambos fueran vistos nuevamente juntos en Cajamarca, donde compartieron un almuerzo, reforzando la atención sobre su vínculo sentimental reciente.

Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez muestran cercanía

La publicación fue compartida por Rojas después de su viaje a España junto a su hijo. De acuerdo con la información difundida, la influencer regresó al Perú y posteriormente se trasladó a Cajamarca, donde volvió a encontrarse con Ramírez durante una actividad que compartieron juntos.

"Felicidades amor por poner tanto esfuerzo e impulsar este gran proyecto que beneficiará a todos los cajamarquinos... a seguir con las buenas gestiones", comentó.

La influencer sorprendió con su comentario.

El mensaje estuvo acompañado por palabras de reconocimiento hacia Ramírez y destacó el esfuerzo relacionado con un proyecto en Cajamarca. La publicación llamó la atención porque Rojas utilizó directamente el término "amor" para dirigirse al empresario y político, en medio de la atención sobre ambos.

El encuentro en Cajamarca ocurrió después de varias semanas de distancia por el viaje de Rojas a España. Ambos compartieron un almuerzo y degustaron chancho al palo. La reunión se produjo después de que la influencer regresara al Perú junto a su hijo.

La relación comenzó a hacerse pública en agosto

Semanas antes, Rojas ya había hablado públicamente sobre su cercanía con Ramírez. En agosto, explicó que ambos se estaban conociendo y señaló que se encontraba contenta durante esa etapa. También había sido captada junto al empresario, situación que generó atención en programas y medios públicamente.

En una declaración difundida anteriormente, Rojas destacó aspectos personales y empresariales que había conocido de Ramírez. La influencer señaló que estaba conociendo ese lado de él, mientras continuaban las imágenes y referencias sobre sus encuentros. En ese momento, ambos eran presentados como quienes se conocían.

El nuevo mensaje modifica el contexto público de las anteriores declaraciones de Rojas, al emplear una expresión afectuosa para referirse a Ramírez. La publicación se conoció después del reencuentro en Cajamarca y mantiene la atención sobre la relación que ambos habían comenzado a mostrar públicamente.

La cercanía entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez comenzó a ser comentada públicamente desde agosto, cuando ambos fueron captados juntos y ella confirmó que estaban conociéndose. Ahora, el término "amor" utilizado en redes sociales vuelve a colocar su relación sentimental en el centro de la cobertura.