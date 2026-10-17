¡Bebé en camino! Actriz de 'Sin senos sí hay paraíso' revela que está embarazada a poco del estreno de la serie

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz colombiana Johanna Fadul, recordada por interpretar a Daniela Barrera en la exitosa serie 'Sin senos sí hay paraíso', atraviesa uno de los momentos más emocionantes de su vida tras anunciar que está embarazada. La noticia ha generado alegría entre sus seguidores, especialmente por la difícil experiencia que vivió junto a su pareja años atrás.

La artista compartió la feliz noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó imágenes de la ecografía de su bebé y mostró cómo luce actualmente su pancita, que todavía no es muy pronunciada. De esta manera, confirmó que su familia crecerá junto a su pareja, Juan Sebastián Quintero, conocido también como Juanse Quintero.

"Hay capítulos que pensamos que no volveríamos a escribir... hasta que Dios nos sorprende. Hoy nuestro amor crece, nuestros sueños vuelven a tomar forma y una nueva vida viene en camino. Nuestro milagro más bonito. ¡Vamos a ser papás!", escribió en redes.

Además, Johanna Fadul acompañó la publicación con un emotivo mensaje en el que expresó la felicidad que siente ante esta nueva etapa. La actriz dejó entrever que la llegada de su bebé representa una oportunidad para recuperar la ilusión y volver a construir sueños familiares después de haber atravesado uno de los episodios más dolorosos de su vida.

Johanna Fadul anuncia que está embarazada

Johanna Fadul sufrió la pérdida de sus gemelas

La emoción que acompaña este anuncio tiene un significado especial para la actriz colombiana y su pareja. En 2015, ambos sufrieron la pérdida de sus gemelas, Antonella y Anabella, cuando Johanna tenía aproximadamente siete meses de embarazo, alrededor de la semana 34 de gestación.

En aquel momento, la pareja tuvo que afrontar una dolorosa despedida de sus pequeñas. Como parte de ese proceso, las niñas fueron bautizadas y posteriormente sus cuerpos fueron cremados. Esta experiencia marcó profundamente a ambos y se convirtió en una de las pruebas más difíciles que tuvieron que superar juntos.

Años después, en octubre de 2023, la actriz y Juan Sebastián Quintero hablaron públicamente sobre las consecuencias emocionales de aquella pérdida. Ambos reconocieron que el duelo los afectó considerablemente y que buscaron acompañamiento psicológico para afrontar lo ocurrido y continuar con sus vidas.

Ahora, con el anuncio de este nuevo embarazo, Johanna Fadul y su pareja tienen motivos para ilusionarse nuevamente con la llegada de un hijo. Aunque la experiencia anterior forma parte de su historia, la noticia representa un momento de esperanza para ambos, que esperan con emoción la llegada de su bebé.