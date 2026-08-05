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Keiko Fujimori ante la fecha de llegada del papa León XIV al país: "Una noticia que llena de ilusión a millones de peruanos"

Tras conocerse las fechas oficiales en las que estará el papa León XIV en el Perú, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó el sentir de millones de peruanos.

Keiko Fujimori se pronuncia ante llegada del papa León XIV
Keiko Fujimori se pronuncia ante llegada del papa León XIV (Composición Exitosa)

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/08/2026

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La mandataria electa, Keiko Fujimori expresó su sentir a través de sus redes sociales luego de conocerse la fecha oficial en la que el papa León XIV llegará al Perú, como parte de su visita a distintos países de Latinoamerica.

Presidenta Keiko Fujimori emite mensaje ante la fecha confirmada de la llegada del papa León XIV

A través de sus plataformas digitales, la presidenta Keiko Fujimori, expresó su satisfacción tras confirmarse oficialmente la visita del papa León XIV al país, prevista del 11 al 17 de noviembre. Su mensaje aseguró que la noticia llena de ilusión a millones de ciudadanos y resaltó el significado espiritual que tendrá este importante acontecimiento.

"Recibo con profunda alegría la confirmación de que Su Santidad, el Papa León XIV, vendrá al Perú del 11 al 17 de noviembre, una noticia que llena de ilusión a millones de peruanos. Su llegada será un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza para nuestro país. Santo Padre, lo esperamos con los corazones abiertos para darle la bienvenida de regreso a su casa, el Perú", enfatizó la mandataria en su mensaje.

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