Lionel Messi y la canción que le dedicó la selección argentina antes de su despedida en el Monumental

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi vivió una despedida con la Selección argentina antes del partido ante Benín. En el viaje hacia el Monumental, sus compañeros le dedicaron una canción adaptada para la ocasión, con referencias al Mundial de Qatar 2022 y un pedido relacionado con su salida nacional.

La canción que prepararon sus compañeros

El momento quedó registrado en un video que Nicolás Otamendi publicó. Las imágenes muestran al plantel en el recorrido desde el predio de la AFA en Ezeiza hasta el Monumental, donde Messi disputó el encuentro con la camiseta argentina. Otamendi difundió imágenes este miércoles.

La canción fue preparada por los propios futbolistas y utilizó la melodía de "Beso a Beso", tema popularizado por La Mona Jiménez. La letra incorporó referencias al título conseguido en Qatar 2022 y pidió a Messi considerar nuevamente su decisión de dejar la selección argentina.

Rodrigo De Paul tuvo un papel central durante el canto dentro del micro. Según las imágenes difundidas, el mediocampista encabezó la interpretación desde el fondo del vehículo y utilizó su teléfono para seguir las rimas preparadas para Messi durante el trayecto hacia el Monumental rumbo.

El estribillo incluyó la frase "No te vayas, pensalo una vez más" y mencionó al Monumental como escenario de la despedida. También destacó el recuerdo de Qatar, donde Argentina conquistó el Mundial 2022 con Messi como capitán y figura del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

Otamendi publicó un video de la Scaloneta cantándole a Leo de camino ayer hacia el Monumental ! 🎼No te vayas, pensalo una vez mas 🎼te lo pide todo el Monumental 🎼Leo Messi te queremos cantar 🎼Sos eterno como lo de Catar https://t.co/wtUE4FS14U October 7, 2026

El último recorrido antes de enfrentar a Benín

La escena ocurrió antes del amistoso frente a Benín, que terminó con victoria argentina por 3-0. El encuentro marcó la despedida de Messi de la selección, después de una etapa en la que consiguió títulos internacionales y disputó competencias con la camiseta albiceleste.

El canto también retomó una estructura utilizada anteriormente por hinchas de River Plate para despedir a Marcelo Gallardo. La melodía y parte de la construcción fueron adaptadas para Messi, aunque los jugadores modificaron la letra para referirse a su trayectoria con Argentina y al Mundial.

El video permitió conocer un momento ocurrido fuera del estadio durante una jornada marcada por la despedida del capitán. Otamendi compartió las imágenes, mientras De Paul y otros integrantes del plantel participaron del canto dedicado a Messi durante el viaje rumbo hacia Núñez.

Después del partido, Messi también se refirió a su vínculo con la selección argentina y expresó que ya extrañaba vestir la camiseta albiceleste. Su despedida puso fin a una etapa iniciada en 2005, cuando comenzó su recorrido con el seleccionado mayor y sus categorías juveniles.