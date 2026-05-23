Querido actor de 'Sin senos si hay paraíso' se encuentra grave: Colegas piden orar por su recuperación

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor colombiano Francisco Bolívar, conocido por su participación como 'Jotita' en la serie 'Sin senos sí hay paraíso', ha generado preocupación entre sus seguidores y el mundo del entretenimiento luego de que se difundieran mensajes que alertan sobre su estado de salud mental. La situación ha cobrado fuerza tras una publicación de su compañero Fabián Ríos, quien pidió oraciones por él.

¿Qué pasó con 'Jotita'?

El también actor Fabián Ríos utilizó sus redes sociales para expresar su inquietud y solicitó a los seguidores del elenco que se unan en una cadena de oración por la recuperación de su colega. El mensaje desató una ola de comentarios y preocupación inmediata entre los fanáticos de la popular producción televisiva en plataformas digitales de gran alcance global actual en redes sociales.

"Para todas las personas que me han preguntado por mi nene, quiero que sepan que en mi corazón solo existe amor por él, admiración, ternura, respeto (...) Mi deber es desde el amor proteger a los míos y mi nene es de los míos; solo espero que juntos pidamos a Dios para que pronto esté feliz haciendo lo que le gusta, al igual que todos nosotros, sus compañeros", escribió.

De acuerdo con el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, el actor habría sido desvinculado de las grabaciones de la nueva temporada de la serie, lo que incrementó las especulaciones sobre su situación. Diversos medios, entre ellos Univisión, señalaron que los problemas estarían vinculados a su salud emocional y a un posible proceso de crisis personal según reportes recientes en televisión.

Los antecedentes de salud de Francisco Bolivar

El propio Francisco Bolívar ha reconocido en entrevistas anteriores que atravesó una fuerte etapa de depresión tras una ruptura sentimental ocurrida en el pasado. En 2016, el actor confesó haber caído en excesos con el consumo de alcohol y drogas como una forma de escape, lo que afectó seriamente su vida personal y profesional según declaraciones públicas del artista mismo.

Tras ese periodo difícil, el actor logró encaminar su vida a través del deporte y hábitos saludables, logrando una aparente recuperación que fue celebrada por sus seguidores. Sin embargo, la reciente preocupación ha reactivado las alertas sobre una posible recaída, mientras sus allegados y fanáticos esperan que pueda superar este nuevo momento complicado en medio del hermetismo actual mediático internacional.

De esta manera, el caso vuelve a poner en debate la presión emocional que enfrentan los actores en la industria televisiva y la importancia de la salud mental. Mientras crece la incertidumbre sobre su estado actual, los seguidores de Francisco Bolivar esperan una pronta recuperación y mayor claridad, para que posiblemente vuelva a formar parte de 'Sin senos sí hay paraíso'.