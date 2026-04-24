Actriz de SSSHP se pronuncia tras ataque que sufrió la producción televisiva

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Luego del atentado ocurrido esta semana, una de las figuras más importantes en la novela "Sin senos si hay paraíso", la protagonista Majida Issa se pronuncio a través de sus redes sociales.

En un video, con una duración de casi cinco minutos, la actriz colombiana detalla que usa esta comunicación frente a la presión mediática que ha estado recibiendo los últimos días.

Respuesta sobre el atentado

En sus declaraciones, la encargada de darle vida al personaje de Yésica Beltrán, menciona que su aparición frente a cámaras por medio de su red social Instagram se debe a la carga de mensajes que ha recibido por parte de entidades, seguidores, entre otros.

Asimismo, dijo que los medios de prensa escrita, televisiva y digital pedían que diera declaraciones sobre lo ocurrido pero la actriz afirmó que, estos días han sido complicados para todos los involucrados en la ejecución de la exitosa novela.

Además, insto a su comunidad de seguidores y demás que muestren empatía y solidaridad con las víctimas de este atentado ocurrido el pasado sábado 18 de abril.

En el clip, la actriz menciona que, esta es una tragedia que compete a todos los involucrados en el proyecto audiovisual y refuerza que este atentado fue producto de un acto cruelmente violento.

De igual forma, en sus declaraciones reveló la cantidad de personas que están detrás del ambicioso proyecto que forma parte una saga transmitida por Telemundo.

"Estos días han sido devastadores, para mí y las 490 personas que trabajamos en Sin senos si hay paraíso", expresó

Apoyo psicológico para todos los implicados

Asimismo, agradeció a la organización que ha dispuesto la producción para que les brinde acompañamiento psicológico, y de esta manera logren atravesar las consecuencias que ha dejado esta situación.

"Este hecho ha logrado que el equipo se una aún más", afirmó

Finalmente, Majida Issa hace un llamado contundente a la empatía, la compasión, el amor en este momento tan complejo para las familias que se han visto afectadas.

Incluso, hizo un llamado a la población, pidiendo que verifiquen la información que se encuentra circulando en redes sociales antes de compartirla porque genera mayor desinformación y controversia frente a un tema tan delicado.

En conclusión, este tipo de manifestaciones de figuras reconocidas en el ambiente del espectáculo ayuda a que se genere consciencia en torno a estos actos delictivos que aquejan a la sociedad, en especial, a las repercusiones que tienen.