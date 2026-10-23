Charly García, la leyenda viva del rock argentino, cumple 75 años: fans lo fueron a saludar a su casa

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La leyenda viva del rock argentino, Charly García, cumple 75 años este viernes 23 de octubre y Buenos Aires, la ciudad que lo vio nacer y convertirse en el artista que es, organizó actividades culturales en distintos puntos durante toda la semana para celebrarlo.

Pero sin duda alguna lo que llamó más la atención fue la iniciativa de un grupo de fans que decidieron acudir hasta el hogar del músico durante la madrugada para esperar esta fecha especial para el mítico intérprete.

La vida de Charly García: desde Sui Generis hasta su etapa solista

El amor entre Carlos Alberto García y la música inició cuando apenas tenía cinco años y pisó por primera vez un conservatorio para tomar sus lecciones de piano. Entre obras de Bach, Mozart o Chopin, el pequeño Charly sorprendió al mostrar sus composiciones.

Su oído absoluto fue clave para reconocer sonidos que para algunos eran secretos. Su formación clásica se detuvo cuando conoció el rock a través de The Beatles. En el colegio Dámaso Centeno vislumbraba a sus compañeros con sus dotes musicales siendo uno de ellos Nito Mestre con quien formó el dúo 'Sui Generis' en 1968.

La propuesta del grupo marcó a los jóvenes de los 70 con sus composiciones cargadas de inocencia y la cadencia del rock así como el folk. Su álbum debut titulado "Vida" (1972) fue clave en la historia del rock de Argentina con himnos como "Canción para mi muerte" y "Rasguña las piedras". Sin embargo, el 5 de septiembre de 1975 García y Mestre le pusieron fin a la agrupación.

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Después, buscó un nuevo rumbo sonoro apostando por las composiciones complejas, teclados y arrgelos progresivos tras la creación de la banda 'La máquina de hacer pájaros' junto a Carlos Cutaia, Óscar Moro, José Luis Fernández y Gustavo Bazterrica.

Años más tarde, nacería Serú Girán en 1978 tras juntarse con David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. Los cuatro combinaron sofisticación musical, poesía y crítica social en plena dictadura. "Serú Girán" (1978), "La grasa de las capitales" (19 79), "Bicicleta" (1980) y "Peperina" (1981).

Como solista, consolidó su lugar con álbumes como "Clics Modernos", "Piano Bar" y "Parte de la religión", además de una vasta obra que atravesó generaciones y reflejó cambios sociales y políticos.

Fans visitan a Charly García en exteriores de su hogar

Esta madrugada un gran número de fans de Charly García llegaron hasta exteriores de su hogar en la esquina Coronel Díaz y avenida Santa Fe. Ellos pegaron banderines grafiteados con frases para el músico, peluches de él, fotos y hasta una pintura de su rostro.

La puerta del edificio donde reside Charly García

A ello se sumaron fotos, flores, cintas negras, dibujos, firmas, etc. La noche avanzó con el cancionero de García como hilo conductor. Los presentes cantaron temas de distintas etapas de su carrera, con aplausos y celulares en alto. Charly saludó a quienes aguardaban frente a su casa durante los festejos y disfrutó del cariño de la gente.

Charly García se acercó a su balcón para ver el recital y saludar a sus fans

La 'Semana Charly' por sus 75 años

El cumpleaños de Charly se extiende hasta el domingo 25 con el ciclo 'Semana Charly'. El ciclo organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se despliega hasta el domingo 25 en el Anfiteatro del Parque Centenario, la Casa de la Cultura, el Centro Cultural Recoleta, el Museo de la Ciudad, la Usina del Arte y el Centro Cultural 25 de Mayo, en Villa Urquiza. A eso se suma una selección de libros en la Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges.

El exponente del rock argentino, Charly García, cumple 75 años este viernes 23 de octubre y Buenos Aires organizó actividades culturales en su honor. Por su parte, sus fans lo fueron a saludar a su domicilio.