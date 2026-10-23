Natalie Vértiz llora de emoción al cumplir sus sueños de familia con Yaco Eskenazi: "Siempre juntos"

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalie Vértiz se mostró emocionada hasta las lágrimas al compartir uno de los momentos más especiales de su vida junto a su esposo, Yaco Eskenazi. La conductora celebró el sueño cumplido de tener su propia casa, un espacio donde ambos esperan criar a sus hijos, construir recuerdos familiares y ofrecerles la estabilidad que ella anheló durante su infancia.

La familia feliz de Natalie y Yaco

La modelo compartió su felicidad al recordar el camino que ha recorrido junto al exchico reality y las experiencias que han vivido como pareja. Para Natalie, contar con una vivienda propia representa mucho más que alcanzar una meta material, pues significa consolidar un proyecto familiar y brindarles a sus pequeños un hogar en el que puedan crecer durante muchos años.

A través de sus redes sociales, la exreina de belleza expresó sus sentimientos al reflexionar sobre la posibilidad de construir una vida junto a la persona que ama. En su publicación, también recordó las dificultades que atravesaron y las alegrías que compartieron, destacando la importancia de mantenerse unidos mientras cumplen sus objetivos personales y familiares.

"Hay algo tan especial de crear y construir literal, una vida junto al amor de tu vida, cuantas cosas hemos pasado juntos mi amor, cuantas batallas ganadas... cuantos momentos lindos y duros pero siempre juntos. En Julio hicimos oficial lo de nuestra nueva casita y se me salían las lagrimas de pensar en como nosotros podemos darle ese "childhood home" a nuestros hijos", escribió.

Uno de los aspectos que más conmovió a Natalie fue imaginar que sus hijos tendrían un lugar al cual asociar sus recuerdos de infancia. La conductora explicó que su propia experiencia fue diferente, pues durante su niñez tuvo que mudarse varias veces junto a su madre. Por ello, la posibilidad de ofrecerles un hogar permanente adquirió un significado profundamente personal.

Natalie Vértiz feliz con Yaco Eskenazi

Natalie enamorada de Yaco

La esposa de Yaco Eskenazi también destacó la emoción de pensar en momentos cotidianos que, con el paso del tiempo, se convierten en recuerdos inolvidables. Entre ellos, imaginó la posibilidad de medir el crecimiento de sus pequeños sobre una misma pared, una escena que relacionó con las películas y que ahora espera vivir en su propia familia.

"Cosa que ninguno tuvo, yo recuerdo que me mudaba bastante con mi mami, y pensaba wow ahora puedo medir a mis hijos en la misma pared por años, como hacen en las películas... y se me salían las lagrimas sin parar, de tanta felicidad. Gracias Dios, gracias vida. te amo yaco", concluyó.

Finalmente, Natalie reafirmó el amor que siente por su esposo y agradeció por esta nueva etapa. La casa simboliza para ambos un logro construido en pareja y la oportunidad de seguir fortaleciendo su familia, mientras crean experiencias que sus hijos podrán atesorar a lo largo de sus vidas.