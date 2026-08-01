The Beatles publicará una canción inédita de John Lennon en la reedición de su clásico disco 'Rubber Soul'

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

John Lennon no solo se convirtió en una de las máximas figuras en la historia del rock sino que también contribuyó decisivamente a transformar la música del siglo XX. Su visión del género fue prácticamente nueva, algo que demostró mediante el legado de The Beatles. Pero, al parecer aún no se ha disfrutado de todo su arte debido a una canción inédita de su autoría verá la luz por primera vez en la reedición del grupo del clásico disco 'Rubber Soul'.

El tesoro escondido de John Lennon

Pese a que ya han pasado más de 60 años desde que The Beatles anunciaron su separación definitiva aún tienen mucho más para brindar a sus fanáticos. Siguiendo las reediciones que llevan ya varios años sacando con sorpresas y grabaciones nunca antes vistas de sus éxitos. Este 2026 nos traen la versión deluxe de su sexto álbum de estudio.

La producción discográfica fue publicada a finales del año 1965 y 60 años después, vuelve con, nada más y nada menos, que una nueva canción del gran John Lennon que no había sido escuchada previamente.

El tema titulado "Little Girl" , se colará en la reedición de lujo de 'Rubber Soul' el próximo 2 de octubre, y promete ser uno de los lanzamientos más comentados del año. Su historia es pura arqueología beatle.

Según ha contado Giles Martin, hijo del legendario George Martin y productor de las nuevas ediciones, la maqueta apareció de manera casi fortuita entre los archivos del fallecido cantante.

El demo original únicamente contaba con la voz del icónico líder de 'Los 4 de Liverpool' respaldada por una pista de guitarra acústica y, a partir de dicho material, se ha construido una canción de poco más de dos minutos de duración.

"Fue una de esas cosas que llegaron por parte del patrimonio de Lennon; creo que fue a través de Sean. Fue una de esas situaciones en las que te dicen: 'Ah, y también está esto'", contó Giles Martin en diálogo con la revista Rolling Stone.

La reedición histórica de The Beatles

El próximo 2 de octubre es la fecha marcada en el calendario por los beatlemaníacos para disfrutar de esta nueva edición de 'Rubber Soul', y "Little Girl" es, sin duda, uno de los grandes reclamos del lanzamiento. Además del tema inédito, el trabajo incluirá nuevas mezclas, tomas alternativas y abundante material de archivo relacionado con este mítico álbum.

El disco no es cualquiera en la carrera de la banda inglesa. Publicado originalmente en 1965, marcó un punto de inflexión al abrazar influencias folk y psicodélicas. Este año, aquel trabajo recupera su esencia con una capa de magia extra: la voz de Lennon cantando sobre un amor sencillo como si el tiempo no hubiera pasado.

Como vemos, The Beatles ha sorprendido al anunciar que una canción inédita de su fallecido líder, John Lennon, será publicada en la reedición de su producción discográfica 'Rubber Soul'. Este tema se titula "Little Girl" y pretende ser uno de los más escuchados por los fans del grupo.