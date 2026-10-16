Christian Cueva aclara deuda de S/58 mil por panetones y vincula a su hermano: "Yo no tengo nada que ver"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva se pronunció tras la denuncia de un empresario que reclama el pago de S/ 58 mil por la venta de panetones y negó tener responsabilidad en la deuda. El futbolista de Sport Boys aseguró que el negocio estuvo relacionado con su hermano, Jorge Luis Cueva, y precisó que el caso ya se encuentra en la vía judicial.

¿Qué pasó con los S/58 mil de los panetones?

Durante una comunicación en vivo con un programa de espectáculos, el popular 'Aladino' explicó que el emprendimiento se realizó hace algunos años y que él no conoce al empresario que exige el dinero. Asimismo, reconoció que, por tratarse de un familiar, pudo haber prestado su imagen para respaldar el negocio, aunque insistió en que no tiene relación directa con el reclamo económico.

En esa línea, el deportista señaló que la controversia deberá ser resuelta por las personas involucradas y las autoridades correspondientes. Según explicó, tanto su hermano como el empresario tienen la posibilidad de presentar sus respectivas versiones, por lo que considera que no le corresponde intervenir en un problema que, desde su perspectiva, no es de su responsabilidad.

"Acaba de salir un señor que no conozco del emprendimiento que tuvo mi hermano Jorge Luis, que se trataba de los panetones de una deuda, recuerden que yo es mi familia, pude haber dado mi imagen porque es mi familia, yo no tengo nada que ver... eso es un tema que está judicializado y cada uno...", dijo en 'Amor y Fuego'.

Cueva no apañará malas acciones

Al ser consultado sobre si había conversado con Jorge Luis Cueva para pedirle explicaciones por la deuda, Christian Cueva reiteró que se trata de un asunto pendiente entre las partes. De esta manera, el futbolista evitó profundizar en el conflicto y dejó en claro que no asumirá una obligación económica que atribuye a su familiar.

"Yo, como te lo dije, es un tema de hace unos años, tanto él tiene su descargo y la otra parte también, pero yo no tengo nada que ver, ya se encargarán ellos dos", agregó.

Sin embargo, el jugador también precisó que confiar en sus hermanos no significa que vaya a justificar una eventual conducta irregular. Cueva manifestó que no encubriría a ningún familiar si se demuestra que actuó de manera indebida, marcando así una diferencia entre su respaldo personal y las responsabilidades que puedan determinarse legalmente.

Finalmente, el futbolista expresó su deseo de mantenerse alejado de las controversias y disfrutar de una etapa más tranquila junto a su pareja, Pamela Franco. Además, mencionó que atraviesa momentos de preocupación por la próxima operación de su padre, una situación familiar que también concentra su atención.