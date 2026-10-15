Christian Cueva revela que Pamela Franco no le paga por cantar juntos: "Todo es por amor"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva y Pamela Franco volvieron a llamar la atención durante su participación en el programa Mande quien mande. Esta vez, la pareja habló sobre sus presentaciones musicales y el futbolista sorprendió al revelar que no recibe ningún pago por cantar junto a la cumbiambera en los escenarios.

Pamela Franco no le paga a Christian Cueva

Aunque Christian Cueva dejó en claro que su prioridad sigue siendo el fútbol, también reconoció que no descarta acompañar a Pamela Franco en sus conciertos.

Sin embargo, durante la entrevista en Mande quien mande, salió a la luz un detalle sobre el dinero que recibe la pareja por sus presentaciones juntos.

Todo comenzó cuando Tula Rodríguez preguntó cómo manejaban los pagos cuando ambos compartían escenario. La conductora quiso saber si Pamela Franco, al ser quien lidera los shows, también le entregaba un bolo al futbolista por acompañarla.

La cantante respondió sin rodeos que ella es quien cobra por las presentaciones. Pero cuando parecía que todo estaba claro, Christian Cueva soltó una frase que llamó la atención de los presentes: "Yo no veo nada".

La confesión provocó que Pamela Franco saliera al frente para explicar, entre risas, por qué su pareja termina llevándose parte del protagonismo durante sus conciertos.

"Pero él me roba el show", comentó la cantante. Ante la insistencia sobre si le pagaba por acompañarla, la cantante respondió con una frase que dejó el tema en tono de broma: "Con amor, con amor".

Pamela Franco admite que es celosa

Pero el paso de la pareja por 'Mande quien mande' no se limitó a hablar de dinero y conciertos. Durante otra parte de la secuencia de preguntas, ambos también respondieron sobre los celos y el tiempo que dedican a salir con sus amistades.

Cuando les consultaron a quién le molestaba que su pareja saliera solo con sus amigos, Pamela Franco levantó la mano. La cantante reconoció que Christian Cueva suele tener más vida social debido a las actividades relacionadas con su profesión.

"Él dice que soy celosa. No me importa con quién salga", expresó la artista al responder sobre las salidas del futbolista con sus compañeros. Asimismo, Pamela explicó que su rutina es diferente, pues suele estar enfocada en actividades que le generen ingresos.

Así, Christian Cueva y Pamela Franco protagonizaron un divertido momento en Mande quien mande al hablar de sus presentaciones musicales y su vida en pareja. El futbolista aseguró que no recibe dinero por cantar junto a su pareja.