Reniec pide al Congreso incluirlo en el crédito suplementario y exigir explicaciones al MEF

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La jefa de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, instó al Congreso a incluir a la institución en el crédito suplementario y solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicar por qué fue excluida del presupuesto adicional.

En diálogo con Exitosa, la funcionaria alertó que la falta de recursos compromete seriamente la capacidad del organismo para cumplir con sus funciones, especialmente en el contexto del próximo proceso electoral previsto para el 4 de octubre.

Advierten riesgos para las elecciones

Velarde señaló que la reducción presupuestal afecta directamente la organización de los comicios. Según explicó, uno de los principales problemas es el posible desabastecimiento de documentos nacionales de identidad (DNI), indispensables para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

"Nos están quitando recursos para organizar las elecciones. Van a haber desabastecimiento de tarjetas de identidad, y eso es clave para garantizar la participación ciudadana", sostuvo.

Asimismo, indicó que esta situación se da en medio de un contexto de inseguridad, donde la correcta identificación de las resulta fundamental para diversas actividades del Estado.

"Estamos en una crisis de inseguridad, y Reniec cumple un rol clave para certificar la identidad de las personas. Sin recursos, ese trabajo se ve afectado", advirtió.

Piden explicaciones al MEF

La jefa de Reniec cuestionó la decisión del MEF de no incluir a la entidad en el crédito suplementario y pidió transparencia sobre los criterios utilizados.

En ese sentido, informó que ya se ha enviado un oficio a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso para que soliciten explicaciones al Ejecutivo y evalúen la incorporación del presupuesto requerido.

"Lo mínimo que pedimos es que nos digan por qué no se nos ha considerado. Necesitamos claridad y sustento técnico", manifestó.

Velarde detalló que el monto solicitado asciende a 87 millones de soles, los cuales permitirían garantizar la producción de DNI y asegurar el adecuado desarrollo del proceso electoral.

Alerta por posible negligencia

Finalmente, la funcionaria advirtió que no atender esta situación podría tener consecuencias graves para el país. A menos de tres meses de las elecciones, remarcó que el tiempo es un factor crítico.

"A 87 días del proceso electoral, no puede haber negligencia. ¿Qué queremos, que las elecciones se desarrollen mal? Hay que tener cuidado", enfatizó.

En esa línea, reiteró que el Reniec ha demostrado capacidad para gestionar recursos y mejorar sus servicios, pero subrayó que necesita el respaldo del Estado para cumplir eficientemente su labor en un momento clave para la democracia.