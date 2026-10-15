Christian Cueva reaparece en medio de polémica por presunta deuda de S/58 mil a proveedor de panetones

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva vuelve a estar en el ojo público, pero esta vez no por sus jugadas en la cancha. El futbolista reapareció junto a Pamela Franco, en medio de una presunta deuda de S/58 mil que un empresario panificador mantiene desde hace más de dos años.

Lanzan panetón y fueron denunciados

El futbolista sorprendió al presentar su marca de panetones 'Mi Cholito' junto a su pareja, Pamela Franco, como parte de un emprendimiento que apunta a la campaña navideña de 2026.

Sin embargo, el lanzamiento coincidió con la reaparición pública de una denuncia por una presunta deuda relacionada con la producción de estos productos.

El empresario panificador Julio Rodríguez sostiene que Christian Cueva mantiene pendiente una deuda de S/58 mil por un pedido de panetones elaborado en 2023.

Según su versión, la relación comercial entre ambos se extendió desde 2021 hasta ese año, periodo en el que su negocio, La Providencia, habría abastecido al futbolista para que posteriormente vendiera los productos.

Rodríguez ya había hecho público el reclamo en abril de 2024. Ahora, el caso vuelve a tomar relevancia mientras Christian Cueva promociona su nuevo emprendimiento navideño con Pamela Franco.

Empresario demandó a Cueva en 2024

De acuerdo con las declaraciones del proveedor difundidas por Magaly TV, La Firme, primero se intentó llegar a una conciliación extrajudicial, pero esta no habría prosperado.

Ante la falta de una solución, Julio Rodríguez aseguró que decidió acudir al Poder Judicial para reclamar el dinero que, según afirma, continúa pendiente.

"Llevamos a conciliación, nunca se presentaron, es por ello que procedimos con una demanda judicial, donde el juez admitió la demanda y va a proceder a hacer el embargo de bienes", declaró el empresario ante las cámaras del programa.

Rodríguez también explicó que, según su versión, durante los primeros años las facturas se emitían a nombre de una empresa constructora vinculada al futbolista.

Sin embargo, sostuvo que en 2023 le solicitaron modificar la facturación para que los comprobantes figuraran a nombre de Jorge Cueva, hermano del jugador.

Como parte de las pruebas que presentó en 2024, Rodríguez difundió un audio que atribuyó a Christian Cueva. Según el empresario, en la grabación el futbolista comentaría las dificultades que tenía para colocar los panetones en el mercado, situación que habría influido en el retraso de los pagos.

Christian Cueva reaparece tras denuncia

Mientras el reclamo económico vuelve a generar atención, Christian Cueva no se ha pronunciado directamente sobre la presunta deuda. En cambio, compartió en Instagram un mensaje dedicado a Pamela Franco, con quien mantiene una relación sentimental y ahora impulsa su marca de panetones.

Christian Cueva reaparece en medio de polémica

"Te amo con todo mi ser, recuerda que siempre pero siempre estaré a tu lado, nada es casualidad en la vida. Gracias por llegar a mi vida, te ganaste mi corazón, mi alma. Eres ese amor que me hace mejor cada día, que no me imagino mi vida sin ti. Que Dios te me cuide siempre, mi Mini hermosa. Te amo hasta el fin del mundo", escribió.

Así, en medio de la polémica por la presunta deuda de S/58 mil a un proveedor de panetones, Christian Cueva reapareció en redes sociales con un romántico mensaje para Pamela Franco, aunque no se pronunció directamente sobre la acusación.