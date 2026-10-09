Puno: Fiscalía recupera restos de tres víctimas de desaparición forzada durante el periodo de violencia terrorista

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Más de tres décadas después de los hechos de violencia registrados en el país, la Fiscalía recuperó los restos óseos y prendas de vestir que corresponderían a tres víctimas de desaparición forzada en Paco Pacuni, Puno. Los restos serán sometidos a pruebas especializadas para determinar sus identidades y las causas de muerte.

Exámenes forenses permitirán identificar a las víctimas

La diligencia estuvo a cargo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno, dirigida por el fiscal provincial Víctor Daniel Castillo Revilla. Los trabajos fueron realizados por peritos del Equipo Forense Especializado (EFE) en el centro poblado de Paco Pacuni, ubicado en el distrito de Limbani, provincia de Sandia, en Puno, cerca de la zona de selva del departamento.

Los restos recuperados corresponderían a Alejandrina R. S., de 18 años; M. R. S., de 16; y Pedro A. M., de 18 años. Las tres personas habrían fallecido el 9 de junio de 1992, durante el periodo de violencia que atravesó el Perú entre 1980 y 2000. Sus casos forman parte de las investigaciones relacionadas con hechos ocurridos durante esos años.

Restos encontrados.

Los elementos encontrados durante la intervención incluyeron restos óseos y prendas de vestir asociadas a las presuntas víctimas. Tras su recuperación, estos fueron trasladados a la Unidad Médico Legal, donde serán sometidos a diferentes evaluaciones para obtener información que contribuya al esclarecimiento de lo ocurrido y permita avanzar con las diligencias fiscales.

Los procedimientos previstos comprenden exámenes antropológicos, odontológicos y de contexto, realizados por especialistas forenses. Estas pruebas permitirán analizar las características de los restos y los elementos recuperados, con el propósito de determinar la identidad de las tres personas y establecer las causas de sus muertes. La identificación deberá sustentarse en los resultados de las evaluaciones periciales.

Sepultura.

Víctimas habrían muerto durante ataques del MRTA

De acuerdo con las indagaciones fiscales, las dos jóvenes habrían recibido impactos de proyectiles de armas de fuego durante un enfrentamiento entre militares y miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). En el caso de Pedro A. M., las investigaciones señalan que murió tras la explosión de una granada cuando regresaba para ayudar a sus padres.

Restos encontrados.

La Fiscalía informó que, una vez concluidos los exámenes periciales y acreditada la identidad de las víctimas, se procederá a la restitución de los restos a sus familiares. El objetivo es que puedan brindarles sepultura de acuerdo con sus costumbres, luego de que se completen las evaluaciones correspondientes.