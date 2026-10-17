Christian Cueva asegura que entregó S/80.000 a Pamela López para pagar la deuda de su madre

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva volvió a pronunciarse sobre la polémica deuda de S/80.000 relacionada con la madre de Pamela López. El futbolista aseguró que entregó el monto a su expareja para que se lo hiciera llegar a su progenitora y respondió a los reclamos sobre el supuesto incumplimiento del pago.

Cueva devolvió los S/80.000 a Pamela López

La controversia por la deuda de S/80.000 volvió a poner a Christian Cueva en el centro de la atención mediática. Esta vez, el futbolista decidió responder a los cuestionamientos durante una entrevista, donde sostuvo que ya había devuelto el dinero que le prestaron durante su relación con Pamela López.

El futbolista explicó que hizo la entrega en efectivo a su expareja, quien habría sido la encargada de hacer llegar el monto a su madre. De esta manera, rechazó las versiones que apuntan a un supuesto incumplimiento de su responsabilidad económica.

"Cuando asistí al programa, dije que se lo entregué a la señora. Se lo volví a recalcar a mi abogada. Ahora, yo creo que, si la señora cree y quiere darle vuelta tanto a esta situación, pues que lo haga judicialmente, es sencillo", manifestó en un programa de espectáculos.

Cueva no tiene un comprobante del pago

Sin embargo, la explicación de Christian Cueva también dejó un detalle importante sobre la mesa. El futbolista reconoció que no cuenta con un documento que acredite la entrega de los S/80.000, una situación que cobra relevancia en medio de las versiones contrapuestas sobre la deuda.

Pese a ello, el deportista insistió en que cumplió con devolver el monto y reiteró que Pamela López recibió el dinero para hacérselo llegar a su madre.

Asimismo, señaló que no pretende prolongar la controversia y volvió a invocar la posibilidad de que el asunto se resuelva judicialmente si la otra parte considera que todavía existe una deuda pendiente.

"Se lo di a la madre de mis hijos, el momento completo de la deuda. Si es lo contrario, que ella actúe como tenga que actuar, nada más, no le demos tanta vuelta y rollo al tema porque se pueden decir mil cosas, así que prefiero que lo haga como tiene que ser, judicialmente. Se le dio tal cual me lo entregaron", finalizó.

Así, Christian Cueva aseguró que entregó los S/80.000 a Pamela López para pagar la deuda de su madre y rechazó tener un monto pendiente por ese concepto. No obstante, el futbolista admitió que no cuenta con un documento que respalde el pago.