Pamela López arremete contra Pamela Franco tras ser demandada y asegura: "Ella se burló de mi dolor"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López rompió su silencio sobre la presunta denuncia por violencia psicológica que Pamela Franco habría presentado en su contra. Durante una comunicación en vivo con Magaly Medina, la influencer aseguró que no recibió ninguna notificación formal y cuestionó haberse enterado de las acciones legales a través de un video publicado en TikTok.

Durante su intervención en el espacio televisivo, la expareja de Christian Cueva explicó que, hasta ese momento, ningún documento relacionado con la presunta denuncia había llegado a su domicilio. Asimismo, recordó que anteriormente sí había recibido cartas notariales de la cantante de cumbia y del futbolista, padre de sus hijos.

Sin embargo, Pamela López no se limitó a pronunciarse sobre el aspecto legal del enfrentamiento, sino que también defendió los comentarios que realizó en su programa de streaming. En ese contexto, cuestionó a Pamela Franco por presuntamente haberse burlado de su sufrimiento cuando atravesaba una etapa complicada en los ámbitos emocional y económico.

Pamela López acusa a Pamela Franco de burlarse de su sufrimiento

La influencer recordó el periodo en que sus problemas familiares con Christian Cueva se hicieron públicos y aseguró que las situaciones que vivió también repercutieron en sus hijos. Según su versión, las actitudes que atribuye a la intérprete de cumbia durante aquellos momentos constituyeron una forma de maltrato psicológico hacia ella y sus pequeños.

Además, López afirmó que cuenta con evaluaciones profesionales relacionadas con la afectación emocional que habría experimentado durante esa etapa. Con estas declaraciones, la trujillana cuestionó que ahora se le señale por presunta violencia psicológica, mientras considera que ella también ha sido víctima de situaciones similares.

Anuncia que podría presentar pruebas

Por otro lado, Pamela López adelantó que podría mostrar capturas de pantalla para respaldar sus afirmaciones. Aunque reconoció que continúa hablando públicamente sobre lo ocurrido, negó que sus declaraciones respondan a un sufrimiento actual y sostuvo que ha conseguido superar parte de aquella experiencia.

De esta manera, el enfrentamiento entre Pamela López y Pamela Franco suma un nuevo capítulo, esta vez marcado por las acusaciones cruzadas y las posibles acciones legales. La situación deberá esclarecerse a partir de las actuaciones correspondientes y de las pruebas que eventualmente presenten las partes involucradas.