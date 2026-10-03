Mano Menezes sobre la derrota de Perú ante Canadá: "No hicimos un buen partido"

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana cayó 2-0 ante Canadá en un encuentro amistoso disputado este sábado en Montreal, dejando sensaciones preocupantes en su gira por Norteamérica. El director técnico de la Bicolor, Mano Menezes, asumió la responsabilidad por el bajo rendimiento del equipo y reconoció que el conjunto nacional no logró mostrar su mejor versión en el campo de juego.

Desgaste físico y la diferencia en el calendario

El desarrollo del encuentro dejó en evidencia una notable disparidad en la frescura atlética de ambos planteles durante los noventa minutos. Perú afrontó su tercer compromiso en la presente fecha FIFA, un factor que terminó pesando sobre la intensidad y el despliegue del seleccionado nacional en territorio canadiense.

Por su parte, el cuadro local llegó al choque con una semana completa de descanso previo, lo que le permitió imponer un ritmo elevado desde el inicio. Esta ventaja física condicionó los duelos individuales y mermó la capacidad de respuesta de los futbolistas peruanos en las distintas zonas del campo.

"Hoy no hicimos un buen partido. El primer paso es la autocrítica. Nuestro rival hizo un gran juego", sostuvo Mano Menezes tras el pitazo final.

"CANADÁ JUEGA SIEMPRE CON UNA PRESIÓN MUY ALTA y NOSOTROS NO JUGAMOS NADA BIEN ESTA TARDE" - La fuerte autocrítica del DT de PERÚ 🇵🇪, Mano Meneses tras la caída 2-0 ante CANADÁ 🇨🇦🍁#CanMNT | #Perú | #MixedZone | #Canada pic.twitter.com/tPL6qnu7iD — 🇨🇦 Golazo Canadá 🇨🇦 (@GolazoCanadaTW) October 3, 2026

Dificultades colectivas y modificaciones en el entretiempo

En el plano estrictamente táctico, el combinado patrio encontró serias complicaciones para contrarrestar la presión alta impuesta por el rival. La Bicolor no halló los caminos para elaborar juego desde el fondo ni para generar situaciones claras de gol en el pórtico contrario.

Ante el panorama adverso, el comando técnico decidió realizar cinco modificaciones durante el entretiempo para recomponer la estructura del equipo. La determinación respondió al estado de varios futbolistas que carecían de ritmo competitivo de noventa minutos en sus respectivos clubes.

Pese a que las variantes buscaron refrescar las líneas y darle mayor dinamismo al bloque, el marcador reflejó el dominio del conjunto canadiense. Perú cerrará su gira por Norteamérica este martes 6 de octubre ante Colombia, en un duelo donde buscará cortar la mala racha y mostrar una mejor imagen futbolística.

En ese sentido, Mano Menezes asume la responsabilidad del rendimiento mostrado por la selección peruana ante Canadá y enfatiza la importancia de acelerar el proceso de autocrítica para corregir las deficiencias colectivas antes del trascendental duelo de este martes 6 de octubre frente a Colombia, compromiso que marcará el cierre de la gira internacional y representará una prueba decisiva para evaluar la capacidad de reacción del plantel de cara a los futuros desafíos competitivos de la Blanquirroja.