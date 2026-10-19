Corazón Serrano pasa momentos de terror tras incendio en avión en el que viajaban: "Estábamos dentro"

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Se salvaron de milagro! Las chicas de Corazón Serrano vivieron momentos de puro terror cuando el avión en el que se encontraban registrara un incendio. Las fotos y videos que soltaron Lesly Águila y Susana Alvarado dejaron a todos sus seguidores pendientes de lo ocurrido.

Lesly Águila revela que estuvo dentro del avión

Todo indica que el problema se armó antes de volar desde el Jorge Chávez. A través de sus redes, Lesly Águila dijo que se sintió protegida tras el incidente y aliviada por no haber estado en pleno vuelo cuando ocurrió el incendio.

Corazón Serrano pasa momentos de terror

"Definitivamente, Dios y mis ángeles en el cielo me han protegido. Si el avión se incendiaba en pleno vuelo, otra hubiese sido la historia", escribió la cantante.

Tiempo después, la artista compartió un video mostrando cómo las llamas avanzaban en la parte baja de la nave. Asimismo, confirmó que ella y sus compañeros estaban adentro del avión cuando empezó todo el problema.

"Mis compañeros y yo estábamos dentro de ese avión en llamas", señaló, dejando entrever el temor que sintió durante esos momentos de incertidumbre.

Susana Alvarado comparte imágenes del avión

Por otro lado, Susana Alvarado también usó sus redes sociales para documentar lo que pasaba. En las imágenes se nota la llegada de los bomberos y personal de salud, quienes corrieron a auxiliar a los pasajeros y controlar las llamas.

La preocupación dio paso al alivio cuando la cantante informó que ya se encontraba viajando en otra aeronave junto a sus compañeros de agrupación. Con un breve mensaje, dejó en claro que continuarían su recorrido. "Con Dios y llegamos", escribió la popular 'Morena de oro'.

LATAM se pronuncia tras incendio en avión

LATAM Airlines informó que su equipo atendió a los pasajeros afectados y coordinó su traslado a otros vuelos para que pudieran continuar su viaje. También señaló que evaluará qué ocurrió con la falla técnica.

"LATAM Airlines Perú informa que, durante la mañana de hoy, el vuelo LA2302, que cubría la ruta Lima-Piura, presentó un evento técnico imprevisto previo al despegue...Nuestros equipos se encuentran brindando la asistencia oportuna a los pasajeros afectados y gestionando su reubicación en otros vuelos a la brevedad posible", señaló el comunicado.

Así, las queridas chicas de Corazón Serrano dejaron en shock al contar los minutos de puro terror que pasaron por el incendio del avión. Las artistas relataron la angustia que sintieron al verse atrapadas en medio del fuego.