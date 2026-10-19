Patricio Parodi celebrará su cumpleaños con Said Palao y no descarta otra fiesta en yate: "Ahora toca chilenas"

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Patricio Parodi ya tiene planes para recibir su cumpleaños y adelantó cómo piensa celebrarlo junto a sus seres queridos. Sin embargo, una broma de Said Palao en Esto es Guerra terminó poniendo sobre la mesa la posibilidad de otra fiesta en yate, como la que protagonizaron meses atrás en Argentina.

Patricio Parodi y los planes por su cumpleaños

Durante una reciente emisión de Esto es Guerra, Patricio Parodi fue consultado sobre cómo recibirá su cumpleaños, previsto para este fin de semana. El capitán de los 'guerreros' explicó que, por esta ocasión, no tiene pensado organizar una celebración especial.

"Voy a comer con mi familia. Por mi cumpleaños no voy a hacer nada, pero voy a salir como si fuera cualquier fin de semana, no por mi cumpleaños. Lo voy a recibir el domingo y voy a comer con mi familia", manifestó el integrante del reality.

Aunque el cumpleañero aseguró que no tiene grandes planes para la fecha, dejó en claro que sí saldrá durante el fin de semana, tal como acostumbra hacerlo.

Said Palaoy su comentario sobre las invitadas

Quien aprovechó la oportunidad para ponerle picante a la conversación fue Said Palao, esposo de Alejandra Baigorria. El chico reality intervino con un comentario sobre las supuestas invitadas que podrían acompañar a Patricio Parodi en su celebración.

"Ya no tocan venezolanas, brasileñas, ahora toca chilenas", expresó Said Palao entre risas, en referencia a un supuesto viaje de Patricio Parodi a Valle Nevado, en Chile, junto a varias señoritas.

La frase provocó risas y reacciones entre los integrantes del programa, pues la conversación terminó alejándose de los planes familiares que había mencionado inicialmente Patricio.

Como era de esperarse, las bromas también trajeron a la memoria el polémico viaje a Argentina que ambos protagonizaron meses atrás junto a Mario Irivarren y otros amigos.

¿Patricio Parodi repetirá la fiesta en yate?

La conversación tomó un giro todavía más curioso cuando el narrador del programa, Míster G, lanzó una pregunta directa sobre el lugar en el que podría realizarse la celebración de Patricio Parodi.

"¿Será en tierra o en mar?", preguntó, dejando abierta la posibilidad de que el grupo vuelva a organizar una fiesta en el mar. Ante la interrogante, Patricio Parodi respondió sin confirmar dónde celebrará su cumpleaños. "No sé, depende de Said", contestó entre risas.

La respuesta desató nuevas carcajadas en el set, mientras Said Palao también reaccionaba divertido ante la alusión a la fiesta en yate que generó polémica meses atrás en Argentina. Sin embargo, durante el intercambio, ninguno de los dos confirmó que exista un plan concreto para repetir aquella celebración.

Así, Patricio Parodi adelantó que recibirá su cumpleaños con una comida familiar y saldrá durante el fin de semana, mientras las bromas de Said Palao reavivaron las preguntas sobre una posible fiesta en yate.