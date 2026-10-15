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Alertan sobre clonación de redes sociales de popular cevichería para solicitar dinero a seguidores

Perfiles falsos imitan el contenido del negocio para engañar a los usuarios en plataformas digitales.

Alertan clonación de redes sociales
Alertan clonación de redes sociales (Difusión)

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 15/10/2026

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Diversos perfiles falsos utilizan de manera indebida la imagen y el contenido audiovisual de una popular cevichería para engañar a los usuarios en redes sociales. A través de estas páginas no oficiales, los delincuentes solicitan transferencias económicas a los seguidores mediante pretextos como falsas donaciones o entrega de premios.

Modalidad de engaño en plataformas digitales

Los perfiles fraudulentos operan desde hace más de un año en TikTok, Facebook e Instagram para captar víctimas en el entorno cibernético. La cevichería El Rico Piura, ubicada en Ate y liderada por el chef Eddy Morales, alertó sobre la reproducción no autorizada de sus transmisiones para confundir a sus seguidores. 

La finalidad de estos perfiles es inducir a las personas a realizar transferencias de dinero bajo ofertas o causas sociales inexistentes. Ante esta situación, el responsable del negocio rechazó categóricamente solicitar cobros o yapeos por canales personales o mensajes directos. El empresario manifestó su preocupación por el perjuicio económico a las víctimas y el daño a la reputación de su local.

Por ello, el establecimiento recomendó verificar la autenticidad de cada página antes de responder a cualquier tipo de interacción en internet. El uso de imágenes y videos originales dificulta que los usuarios diferencien los canales oficiales de los administrados por los estafadores. La precaución resulta fundamental para evitar engaños en plataformas digitales.

Acciones legales y recomendaciones de seguridad para los usuarios

El equipo legal de la popular cevichería recopila evidencias digitales junto con especialistas en sistemas para documentar la suplantación de identidad. Con este expediente, la empresa evalúa formalizar la denuncia ante la unidad especializada en delitos de alta tecnología de la Policía Nacional. Las acciones legales buscan identificar y sancionar a los responsables de administrar estos perfiles irregulares.

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Asimismo, se recomendó a la ciudadanía no realizar transferencias a cuentas que prometan beneficios económicos, regalos o donaciones. La popular cevichería exhortó a no compartir datos bancarios, claves ni códigos de verificación con perfiles no verificados. La protección de los datos personales es la principal barrera de defensa contra las ciberestafas.

Ante la recepción de un mensaje sospechoso, se sugiere guardar capturas de pantalla y denunciar las páginas en las plataformas correspondientes. Los usuarios afectados deben comunicar el caso a las autoridades policiales y reportar los perfiles falsos inmediatamente. Si se concretó un pago, la víctima debe contactar de inmediato con su entidad financiera.

En ese sentido, la popular cevichería reafirma su compromiso con la seguridad de su comunidad digital e insta a los usuarios a mantenerse alertas frente a falsas convocatorias y solicitudes de dinero en redes sociales.

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