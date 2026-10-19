Sheyla Rojas deja de lado los lujos y ahora se recursea con la venta de ropa por TikTok: "Es una súper opción"

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas volvió a dar que hablar, esta vez por una faceta alejada de sus habituales apariciones en televisión y redes sociales. La exintegrante de Esto es Guerra se conectó a TikTok para vender productos de su marca de ropa y conversar con sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar a los precios de las prendas.

Sheyla Rojas vende ropa por TikTok

Tras pasar una larga temporada en México junto a su expareja, el empresario Sir Winston, Sheyla Rojas regresó al Perú y comenzó a mostrarse en una nueva etapa personal y profesional.

Luego de anunciar el fin de su relación, la influencer volvió a acaparar titulares por su cercanía con Joaquín Ramírez, político cajamarquino con quien confirmó un romance tras varias especulaciones.

Desde entonces, 'Shey Shey' ha participado en programas de televisión y pódcast, donde ha compartido detalles de su vida. Sin embargo, esta vez llamó la atención al ponerse al frente de una venta digital de su propia marca de ropa.

La modelo reapareció en TikTok mediante una transmisión en vivo para promocionar los jeans Toretto, negocio que creó durante su etapa como participante de programas de competencia.

Durante el live, mostró distintos modelos de pantalones de mezclilla frente a la cámara y respondió las consultas de los usuarios conectados. Además, anunció ofertas especiales.

Aunque Sheyla Rojas continuó con la presentación de los jeans y mantuvo una actitud distendida, algunos usuarios no quedaron convencidos con los precios. Varios cibernautas comentaron que ciertas prendas les parecían caras, generando reacciones durante la transmisión.

Pese a los cuestionamientos, la influencer siguió mostrando los modelos disponibles y conversando con quienes participaban en el live, sin dejar de lado la dinámica comercial.

Usuarios preguntan por Joaquín Ramírez

Pero eso no fue todo. Como suele ocurrir en sus apariciones públicas, algunos usuarios aprovecharon para preguntarle por su relación con Joaquín Ramírez. Otros hicieron bromas y lanzaron pedidos de rosquitas y queso cajamarquino, productos asociados con la región de origen del político.

Sheyla tomó los comentarios con humor y continuó promocionando los pantalones de su marca, mientras la transmisión dejaba ver una faceta distinta de la modelo, ahora enfocada en impulsar sus productos a través de las ventas digitales.

Así, Sheyla Rojas apuesta por las ventas a través de TikTok para promocionar su marca de ropa. La influencer realizó una transmisión en vivo, presentó diferentes prendas y respondió a los usuarios, aunque algunos cuestionaron sus precios.