Dalia Durán se defiende de críticas tras polémico TikTok con John Kelvin: "No puedo vivir arrastrando el pasado"

En los últimos días, Dalia Durán volvió a ser víctima de duras críticas en redes sociales luego de haber publicado en TikTok un curioso video donde recrea el trend 'Bemba colora' la cual se hizo famosa gracias a Mimy Succar al lado de John Kelvin.

A pesar de que se le vio a ambos compartiendo un ameno momento, cientos de usuarios señalaron que la presentadora estaría minimizando los hechos que vivió cuando fue cobardemente agredida por el cumbiambero.

Ante ello, Dalia Durán salió al frente para defenderse de estas críticas y responde a todos los que indicaron que estaría burlándose de lo que vivió en el pasado. Según la modelo, su intención nunca fue mofarse de este hecho y solo se dio porque se trataba de un trend popular en las redes sociales.

Además, la nacida en Cuba dejó en claro que no puede recordar en todo momento lo que vivió años atrás. Por ello, indicó que no arrastrará los recuerdos de ello.

"Jamás me burlaría con algo que viví en carne propia, no es que sufra de amnesia, pero tampoco puedo vivir arrastrando el pasado y recordando a cada rato porque eso me daña", añadió.