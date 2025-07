Tiktoker Valentino Palacios aclara por qué decidió 'volverse hetero': "Solo quería concientizar"

30/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de varios días de dimes y diretes en redes, el tiktoker Valentino Palacios decidió romper su silencio y contar su verdad. A través de su cuenta de TikTok, explicó por qué dijo que se iba a "volver hetero" y aclaró que jamás tuvo intención de burlarse de la comunidad LGBT, a la que considera parte clave en su carrera y en su vida.

Valentino Palacios reaparece y aclara todo

Valentino Palacios volvió a aparecer en redes y no lo hizo con un video de humor ni un challenge viral. Esta vez se grabó hablando de frente a su público, ese que lo sigue desde sus inicios en TikTok y que quedó en shock cuando, en una transmisión en vivo, dijo que se alejaba de la comunidad LGBT.

En aquella ocasión, se despidió con palabras que dejaron a todos confundidos: "Me despido de esta comunidad tan linda... siempre los llevaré en mi corazón". Y aunque muchos pensaron que era una broma o una estrategia para ganar vistas, sus palabras se viralizaron a una velocidad que ni él mismo esperaba.

La polémica creció cuando dijo que el amor no le funcionaba con los hombres y que quería darse una oportunidad con las mujeres, incluso habló de "darle un nieto a su abuela".

Eso bastó para que las redes explotaran. Le llovieron comentarios, tanto de apoyo como de crítica, y fue entonces que decidió ponerle pausa a todo... hasta ahora.

Valentino Palacios niega que busque viralidad

En su video de aclaración, Valentino aseguró que jamás tuvo la intención de burlarse ni de faltar el respeto a nadie. "A lo que yo iba se salió de contexto", dijo, con tono serio, dejando en claro que su mensaje no fue bien interpretado.

Confesó que su salud mental se vio gravemente afectada y que llegó a caer en depresión por los ataques que recibió tras sus declaraciones. "Todas las noches lloraba, no comía, y mi familia es testigo de eso", contó visiblemente afectado.

Valentino también aprovechó para agradecer a la comunidad LGBT, a la que reconoció como la primera en apoyarlo. "Quiero decir que la comunidad LGBT ha sido el primer público que me apoyó para que yo sea Valentino Palacios", recordó, negando que todo haya sido por buscar viralidad.

"Lo único que quería era concientizar a todo el público que me sigue, que también pasan por lo mismo", añadió el tiktoker.

El influencer recalcó que su orientación no ha cambiado, y que solo intentó mostrarse vulnerable ante su audiencia. "Mi condición es la misma, no he cambiado. No dejen de ser ustedes mismos, no apaguen ese brillo por agradarle a personas que nada que ver".

Luego de la ola de reacciones en redes, Valentino Palacios decidió hablar con claridad sobre sus declaraciones y explicar por qué dijo que se iba a "volver hetero". Afirmó que sus palabras fueron malinterpretadas, negó cualquier intención de burlarse de la comunidad LGBT y compartió cómo todo esto afectó su salud mental.