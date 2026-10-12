Deysi Araujo llora al saber que archivarán su investigación por lavado de activos: "Nadie sabe todo lo que he sufrido"

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Deysi Araujo no pudo contener la emoción al recordar los difíciles momentos que atravesó durante los últimos 12 años, luego de conocer que la investigación en su contra por el presunto delito de lavado de activos será archivada el próximo 30 de noviembre. La exvedette expresó su indignación por lo vivido y defendió el origen de sus bienes.

Deysi Araujo niega haber lavado dinero

La bailarina explicó que el proceso legal comenzó a raíz de su relación sentimental con Edbar Ruíz Pérez, una persona presuntamente vinculada con actividades ilícitas. Según relató, desconocía esos hechos mientras mantenían una relación y recién tomó conocimiento de ellos cuando ambos ya habían terminado. Sin embargo, aquella situación terminó involucrándola en una investigación que se prolongó durante más de una década.

"Nadie sabe todo lo que he sufrido. Solo por haber sido pareja de Edbar Ruíz Pérez, una persona implicada en esas cosas, de las que me enteré cuando ya habíamos terminado (...) Narcotraficante nunca he sido ni lo seré ", declaró indignada.

En ese sentido, Deysi Araujo aseguró que todas sus propiedades fueron adquiridas con el dinero que ganó gracias a su trabajo como vedette y animadora. La artista cuestionó que se pusiera en duda el origen de sus terrenos ubicados en San Juan de Lurigancho y Puente Piedra, pues considera que sus logros económicos son fruto de su propio esfuerzo.

Deysi lamenta haber perdido oportunidades

Asimismo, la exvedette criticó las presuntas deficiencias de la investigación fiscal y sostuvo que no existían pruebas ni testigos que justificaran las sospechas en su contra. También recordó que se llegó a especular que su expareja había financiado un viaje suyo a Argentina durante la Copa América, algo que aseguró haber desmentido.

"La Fiscalía nunca tuvo pruebas ni testigos. Lo gracioso fue que ellos dedujeron, sin investigar, que el viaje que hice a Argentina por la Copa América me lo pagó mi expareja Edbar Ruíz Pérez, lo cual demostré que era falso porque ya habíamos terminado", agregó.

Finalmente, Araujo manifestó que el proceso afectó su imagen pública y perjudicó su carrera profesional, pues perdió contratos de trabajo. "No es justo que me hayan hecho pasar por esto, prefirieron creer en sus mentiras (...) Por su culpa perdí muchos contratos de trabajo ", sentenció.

De esta manera, Deysi Araujo espera cerrar una etapa difícil de su vida el próximo 30 de noviembre, cuando se haga efectivo el archivo de la investigación. Mientras tanto, la exvedette defiende el origen de sus propiedades y lamenta las consecuencias personales y laborales que enfrentó durante los 12 años de proceso.