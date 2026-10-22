Madre de Renato Rossini Jr. rompe su silencio y se pronuncia sobre su romance con Samahara Lobatón

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón siguen dando que hablar. Aunque el joven no confirmó su relación de inmediato en redes sociales, después habló de sus sentimientos en el programa de Magaly Medina. Ahora, su madre, Claudia Carrillo, también salió al frente y dejó en claro qué concepto tiene de la hija de Melissa Klug.

Samahara en romance con Renato Rossini Jr.

Todo comenzó durante la participación de Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón en El sultanato, reality estadounidense donde ambos se mostraron bastante cariñosos y protagonizaron más de un beso frente a cámaras.

Cuando terminó el programa, Samahara no se hizo problemas y decidió compartir con sus seguidores que ambos habían iniciado una relación. La influencer publicó un apasionado beso con el hijo de Renato Rossini en su cuenta de Instagram, dejando entrever que lo suyo iba en serio.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de los usuarios: Renato no hizo una publicación similar ni confirmó el romance de inmediato. Esto generó comentarios entre quienes querían saber si ambos estaban realmente en la misma página.

Días después, el joven se presentó en el programa de Magaly Medina y habló sobre la hija de Melissa Klug. Aunque reconoció que todavía no estaba completamente enamorado, dejó claro que estaba dispuesto a conocerla mejor y que no quería apresurar las cosas.

"Me estoy enamorando, es un proceso y tampoco quiero apresurar nada. Siento que a Samahara se le lapidan mucho muchísimo por sus cosas (...) La gente tiene un concepto de ella totalmente errado", expresó.

Además, Renato destacó que Samahara tiene derecho a aprender de sus experiencias y defendió que muchas veces las personas son juzgadas por lo que muestran en televisión.

¿Qué piensa la madre de Renato sobre Samahara?

Pero la cosa no quedó ahí. Durante su participación en el programa de Magaly Medina, Renato también habló de la opinión que tiene su madre sobre su nueva pareja, pues reconoció que Claudia Carrillo es una persona importante a la hora de tomar decisiones sentimentales.

Según contó, su madre ya conocía a Samahara Lobatón y hasta habría sospechado que entre ambos podía surgir algo más que una amistad.

"Mi mamá respeta mucho las decisiones que tomo. Sí, por supuesto. La conoce, una linda chica, mi mamá se las veía venir, ya lo sospechaba. Mi mamá sabe que es una buena chica y sabe que no estaría con cualquier persona tampoco", manifestó.

Así, Claudia Carrillo tendría una buena impresión de Samahara Lobatón y respetaría la decisión de su hijo Renato Rossini Jr. de iniciar una relación con ella. Mientras la influencer ya hizo público su romance, el joven aseguró que está en proceso de enamorarse y que prefiere avanzar sin apurar las cosas.