Dimas Ysla confirma reconciliación con Mackeily Luján y grita a los cuatro vientos cuánto la ama

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Le dieron otra oportunidad al amor! Dimas Ysla confirmó su reconciliación con Mackeily Luján luego de la ruptura que ambos anunciaron. El cantante de cumbia dejó en claro que quiere luchar por su romance y gritó a los cuatro vientos cuánto ama a la integrante de La Bella Luz.

Dimas Ysla volvió con Mackeily Luján

Después de anunciar el fin de su relación sentimental, Dimas Ysla sorprendió durante su participación en el programa No aclares que oscureces, donde confirmó que retomaron su romance y aprovechó para dedicarle unas palabras llenas de sentimiento a su pareja.

El cantante reconoció que algunas decisiones se habrían tomado por impulso y dejó en claro que está dispuesto a luchar por su relación con la cantante de La Bella Luz. Al hablar de esta nueva etapa, expresó públicamente lo que siente por ella.

"Han sido cosas de impulso por el momento, pero vamos a luchar para recuperar nuestro amor. Te amo con todo mi corazón, Mackeily Luján. Te amo, mi reina", expresó Dimas Ysla durante el programa.

Dimas Ysla responde a sus detractores

Pero el cantante no solo habló de sus sentimientos por Mackeily Luján. Durante su intervención en No aclares que oscureces, también se dirigió a quienes no estarían de acuerdo con su relación y dejó un mensaje para aquellos que preferirían no verlos juntos.

"Para los que no quieren ver juntos y para los que no también, porque somos importantes", manifestó. Con estas palabras, Dimas Ysla dejó clara su postura frente a las opiniones sobre su vida sentimental.

¿Por qué terminaron Mackeily Luján y Dimas Ysla?

Como se recuerda, Mackeily Luján y Dimas Ysla anunciaron su separación después de un buen tiempo juntos. En ese momento, ambos comunicaron que la decisión había sido tomada de mutuo acuerdo, pero no revelaron públicamente los motivos que los llevaron a poner fin a su relación.

"Quiero comunicar que Mackeily Luján y yo, Dimas Ysla, hemos decidido terminar nuestra relación sentimental de mutuo acuerdo y de la mejor manera. Nos quedamos con los bonitos recuerdos y nos deseamos lo mejor. Les pedimos respetar nuestra privacidad. Que Dios bendiga nuestros caminos", señalaron ambos.

Así, Dimas Ysla confirmó su reconciliación con Mackeily Luján y expresó públicamente cuánto ama a la integrante de La Bella Luz. Tras anunciar su separación, ambos retomaron su romance y el cantante dejó claro que está dispuesto a luchar por esta nueva oportunidad en el amor.