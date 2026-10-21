Magaly expone a qué se dedicaba la prometida de Tomate Barraza: "Hacía shows subiditos de tono"

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a remecer la farándula al presentar un informe sobre Roscarlys Luna, prometida de Tomate Barraza. El reportaje reveló detalles de una faceta laboral que habría tenido antes de su relación con el cantante y recogió testimonios de empresarios que trabajaron con ella.

Magaly expone pasado de Roscarlys Luna

La prometida de Tomate Barraza se convirtió en tema de conversación luego de que Magaly TV, La Firme difundiera un reportaje sobre los espectáculos en los que habría participado antes de su relación con el cantante.

Según el informe del programa televisivo, Roscarlys Luna realizaba presentaciones sensuales en discotecas bajo el nombre artístico de Rosángela Love.

Aunque la joven también estaría vinculada al mundo de la nutrición y el entrenamiento personal, el espacio de espectáculos puso el foco en sus anteriores apariciones en locales nocturnos.

Revelan cómo eran espectáculos de Roscarlys

Para conocer más sobre esa etapa, el equipo de Magaly conversó con empresarios que aseguraron haber trabajado con ella. Uno de ellos fue Jaime, quien confirmó que Roscarlys formó parte de su agencia y explicó que el nombre artístico surgió como una estrategia comercial para impulsar sus presentaciones.

"Sí claro, es una gran amiga, ha sido parte de la agencia, sí como Rosangela Love, es un nombre que nosotros le pusimos, nosotros lo creamos porque considerábamos que era un poco más vendible", declaró.

El empresario también señaló que la actual prometida de Tomate Barraza participó en desfiles y eventos en Lima y distintas provincias del país, donde era solicitada para presentaciones en discotecas y clubes.

Otro de los entrevistados fue Jesús Cárdenas, empresario relacionado con discotecas de provincias, quien dio detalles sobre el tipo de shows que, según su versión, realizaba Roscarlys Luna.

"Generalmente se quedaba con hilo, hacía un show sexy, sacaba a alguien del público, lo bailaba, se quedaba en topless, pero creo que se cubrió esa vez con ambas manos, se tocó los sen**, pero sí se quedó en topless", manifestó al recordar esas presentaciones.

El reportaje indicó que estos espectáculos se habrían realizado antes de la pandemia y que incluían bailes sensuales dirigidos al público adulto.

Vanessa López arremete contra Roscarlys Luna

Quien tampoco se quedó callada fue Vanessa López, expareja de Tomate Barraza, que reaccionó al informe televisivo con comentarios en tono de broma y cuestionó si el cantante conocía ese pasado de su actual prometida.

"Ahí no tenía pichicata, jajajaja. Esas son fotos artísticas, creo. Se lo tenía bien guardadito, pero ¿el 'Tomate' sabrá de eso? Si no, porque para casarte tienes que investigar", comentó.

Además, López recordó que, cuando conoció a Roscarlys, esta le habría dicho que tenía tres carreras profesionales. "Esa vez que me la presentó me dijo que tenía tres carreras, pero se olvidó de decirme de esta carrera", agregó.

Así, el informe de Magaly TV, La Firme expuso detalles del pasado laboral de Roscarlys Luna, prometida de Tomate Barraza, a través de testimonios de empresarios que afirmaron haber trabajado con ella.