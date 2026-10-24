"Es un proceso doloroso, me quedé solo": Carlos Alcántara revela que la separación de su esposa le afectó

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Alcántara atraviesa una etapa complicada en su vida personal tras poner fin a su matrimonio con Jossie Lindley, con quien compartió más de tres décadas. El actor peruano se sinceró sobre las dificultades que enfrenta desde su separación y reconoció que adaptarse a esta nueva realidad, lejos de su familia y entorno habitual, está siendo un proceso doloroso.

'Cachín' sufrió por la ruptura

Durante una entrevista en el podcast del exfutbolista Juan Manuel Vargas, el comediante reflexionó sobre el impacto emocional que ha tenido el fin de su relación. Después de 31 años junto a su expareja, Alcántara reconoció que la ruptura no representa únicamente el cierre de una historia de amor, sino también un cambio profundo en su vida cotidiana.

Uno de los aspectos que más le ha afectado es el distanciamiento de la familia de Jossie Lindley, con la que había construido una relación cercana a lo largo de los años. El actor explicó que, durante el matrimonio, es habitual que uno desarrolle vínculos importantes con los familiares de su pareja, por lo que una separación también puede significar la pérdida de ese entorno afectivo.

"Yo estoy, aunque no lo creas, en un proceso doloroso. Una separación no es: 'Qué chévere, me separé'. Son 31 años con mi exesposa. Tu familia termina siendo la familia de tu esposa", dijo, para luego agregar que él siempre fue muy pegado a la familia de su esposa.

Carlos Alcántara habla de la soledad

En otro momento, el artista admitió que ahora pasa tiempo solo en su casa y que afrontar esta nueva etapa no está siendo sencillo. La ausencia de las personas con las que compartió tantos años lo ha llevado a experimentar una sensación de aislamiento, mientras intenta acostumbrarse a los cambios que implica su vida como soltero.

A esta situación se suma la presión mediática que enfrenta desde el fin de su matrimonio. Según explicó, la prensa suele interpretar sus interacciones con mujeres como posibles acercamientos sentimentales, lo que le genera incomodidad al momento de relacionarse con otras personas y desenvolverse con naturalidad en esta nueva etapa.

"Normalmente uno se pega más a la familia de la esposa, en mi caso y después se acaba eso y se acaba la familia. Me he quedado solo... estoy en mi casa solo y digo: 'qué difícil'. Lo otro es que la prensa te vuelve eso, no puedo conversar con una chica porque ya me la estoy 'levantando'", sentenció.

De esta manera, Carlos Alcántara dejó ver que, más allá de su trayectoria artística y su imagen pública, también atraviesa un momento de vulnerabilidad emocional. Su testimonio refleja las dificultades de reconstruir la vida personal después de una relación de tantos años, especialmente cuando la separación implica afrontar la soledad y adaptarse a un entorno diferente.