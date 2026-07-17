Carlos Alcántara revela por primera vez si fue infiel a su esposa tras 31 años de matrimonio

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Alcántara decidió contar detalles de su vida personal y sorprendió al hablar de su matrimonio de más de tres décadas. El popular 'Cachín' reveló por primera vez si fue infiel a su esposa tras 31 años de matrimonio.

Carlos Alcántara niega haber sido infiel

Durante una reciente entrevista, Carlos Alcántara habló sobre la etapa que atraviesa actualmente luego de su separación de Jossie Lindley. El actor explicó que, aunque hace algunos meses vive solo, el proceso de separación fue más largo y estuvo marcado por los años que compartieron juntos.

"Hace seis meses que vivo solo, pero la separación ha sido un proceso más largo. He estado casado por 31 años y siempre he sido fiel a mi pareja", señaló el recordado 'Cachín'.

De esta manera, Carlos Alcántara negó las versiones que han surgido en redes sociales sobre una supuesta falta de fidelidad durante su relación. El actor también se refirió a los comentarios que aseguran que actualmente sale constantemente con diferentes mujeres.

'Cachín' responde sobre su vida sentimental

Carlos Alcántara aseguró que no es cierto que salga todos los días con una persona diferente y explicó que simplemente disfruta conocer gente nueva y realizar actividades que ahora puede hacer con mayor libertad.

"No es verdad que salga con una chica diferente todos los días. Me encanta salir a bailar, conocer gente y solo eso, todo muy tranquilo. Me encuentro soltero y puedo disfrutar... es más, ahora puedo hacer cosas que antes no podía, sin darle explicaciones a nadie, y me gusta conocer gente nueva", comentó.

El actor también habló sobre su personalidad y aseguró que suele ser una persona directa cuando alguien le llama la atención. Según contó, no le gustan los juegos ni las indirectas al momento de relacionarse con otras personas.

"Soy directo, no doy vueltas con las cosas. Si conozco a una chica y me parece guapa se lo digo", expresó Carlos Alcántara durante la conversación.

Además, recordó una anécdota con una mujer que, según dejó entrever, sería la argentina Flor Ortola. El actor contó que no le agradan las situaciones donde siente que alguien genera expectativas solo por interés.

¿Carlos Alcántara tendrá OnlyFans?

Por otro lado, Carlos Alcántara reveló que ha pensado en abrir una cuenta en OnlyFans, aunque todavía no ha decidido si finalmente dará ese paso. "Lo he pensado, pero no sé si lo haga, dicen que se gana mucho dinero", comentó en el podcast 'Aquí entre nos' de Luana Barrón y Miranda Salaverry.

Así, Carlos Alcántara habló sobre su separación y respondió si fue infiel a su esposa tras 31 años de matrimonio. El actor aseguró que siempre fue fiel a Jossie Lindley y aclaró los rumores sobre su vida sentimental.