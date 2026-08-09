Falleció Isabel Vilar "Chavela", madre del actor Carlos Alcántara: "Me quedo con esa sonrisa"

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La tarde de este domingo tuvo una noticia que enluta al mundo artístico peruano: el fallecimiento de Isabel Vilar, "Chavela", madre del actor Carlos Alcántara. La noticia, difundida por la productora Tondero y luego confirmada por Alcántara, conmocionó al mundo artístico peruano y a miles de seguidores que reconocen en ella una figura clave en la vida y carrera del intérprete.

El comunicado de Tondero

La productora Tondero, con la que Alcántara ha trabajado en sus proyectos más importantes, difundió un comunicado oficial lamentando la pérdida y solicitando respeto y privacidad para la familia en este momento de dolor.

El mensaje agradeció las muestras de cariño y pidió a los medios de comunicación evitar registros audiovisuales durante la despedida, subrayando que cualquier información adicional se dará únicamente por canales oficiales.

La despedida de Alcántara

Poco después, el propio actor compartió en redes sociales una fotografía junto a su madre, acompañada de un texto breve pero conmovedor: "Gracias mamita preciosa, siempre te recordaré". Con esas palabras, Alcántara rindió homenaje a la mujer que fue su sostén y que se convirtió en símbolo de su vida personal y profesional.

"Fuiste una gran mujer, gracias por todo lo que hiciste para sacar adelante a tus hijos sola, me quedo con esa sonrisa hermosa que siempre miraré , ¡todo mi amor para ti!", escribió Alcántara junto a la foto.

El papel de "Chavela" en su carrera

La figura de Isabel Vilar trascendió el ámbito familiar para convertirse en parte de la memoria colectiva gracias a ¡Asu Mare!, la película que narró la historia de Alcántara y que se convirtió en un fenómeno del cine peruano. En la cinta, la madre aparece como el pilar de la familia, la voz que guía y el motor de las decisiones del protagonista.

Más allá de la ficción, "Chavela" fue reconocida por su fortaleza y por el cariño que transmitía a quienes la rodeaban. Su presencia inspiró la autenticidad que Alcántara llevó a la pantalla grande, logrando que miles de espectadores se identificaran con la historia de una madre que lucha por sacar adelante a su hijo.

🔴🔵🚨 #AHORA | El actor Carlos Alcántara y la productora Tondero dieron a conocer el sensible fallecimiento de Isabel Villar, la madre del reconocido actor nacional. A través de un comunicado, señalan que el intérprete y su familia no brindarán declaraciones y agradecen las... pic.twitter.com/wflCt3OFRn — Exitosa Noticias (@exitosape) August 9, 2026

La partida de Isabel Vilar deja un vacío profundo en la vida de Carlos Alcántara, pero también un legado imborrable en la memoria de los peruanos. Su historia trascendió la intimidad familiar para convertirse en inspiración de una de las películas más exitosas del cine nacional.

Hoy, el actor se despide con gratitud y con la certeza de que la sonrisa de su madre seguirá acompañándolo en cada paso de su vida y en cada recuerdo compartido con el público.