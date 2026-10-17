Iron Maiden en Lima: el vocalista Bruce Dickinson fue visto junto a su esposa previo al concierto

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El emblemático cantante de la banda británica de heavy metal Iron Maiden, Bruce Dickinson, sorprendió a sus fanáticos tras ser visto caminando por las calles de Lima en la víspera de su esperado concierto en el Estadio Nacional. El artista internacional salió de las instalaciones de su hotel acompañado de su esposa, Leana Dolci, con la finalidad de disfrutar de una cena en un concurrido local y degustar la gastronomía peruana.

Paseo por la capital, mensaje a los fans y detalles de la gira

La salida del reconocido músico se registró en horas de la tarde antes de su cita multitudinaria con el público peruano en el primer escenario deportivo del país. Durante su recorrido, el vocalista demostró cercanía y entusiasmó a la comunidad metalera que aguardaba por novedades sobre su estancia en suelo peruano.

Días previos a su arribo al Perú, el propio cantante difundió un saludo grabado dirigido a toda la fanaticada nacional para invitarlos a formar parte de esta fecha histórica. En su mensaje, el músico resaltó la emoción de la banda por tocar en el Estadio Nacional y prometió ofrecer un repertorio inolvidable centrado en los temas más aclamados de su discografía.

El concierto contempla una selección especial de canciones que abarcan desde su primer álbum homónimo hasta sus producciones más representativas de la década de los noventa. La alineación que saltará al escenario estará comandada por el fundador Steve Harris en el bajo, junto a las guitarras de Adrian Smith, Dave Murray y Janick Gers, la batería de Simon Dawson y la inconfundible voz de Dickinson.

⭐ IRON MAIDEN EN LIMA Por Javier Zapata ➡️ Un día antes del esperado concierto de la mítica banda da de heavy metal, su frontman, Bruce Dickinson, salió del hotel a las 6:45 junto con su esposa, Leana Dolci, a cenar a un conocido restaurante limeño. 🇵🇪 Así vive los previos a su presentación el sábado 17 en el Estadio Nacional, donde la banda recorrerá los primeros años de la banda, desde su álbum debut Iron Maiden (1980) hasta Fear of the Dark (1992). Las entradas, de venta en Ticketmaster, están próximas a agotarse. 📲 Más información en nuestra web: https://t.co/JUT9GXFW3Z Lee también Así se vive la previa de Iron Maiden: miles de hinchas esperan el histórico show por sus 50 años October 17, 2026

Restricciones de seguridad y el antecedente en la gira sudamericana

La llegada de la agrupación británica a la capital ocurre tras una accidentada presentación previa realizada en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Durante dicha fecha en Ecuador, el desarrollo del espectáculo se vio interrumpido momentáneamente debido al malestar expresado por el líder del grupo ante la presencia de pirotecnia dentro del recinto.

En pleno desarrollo del concierto, el vocalista solicitó la paralización del show debido a que el humo de los artefactos quemados en el área de cancha afectaba su capacidad respiratoria. El cantante remarcó ante los asistentes que el espectáculo ya cuenta con efectos visuales propios y que el uso de elementos tóxicos perjudica directamente el rendimiento vocal en vivo.

A raíz de este incidente, la empresa productora encargada del show en Lima ratificó que, por solicitud expresa del conjunto musical, queda estrictamente prohibido el ingreso de bengalas y fuegos artificiales al Estadio Nacional. Las medidas de control en los accesos al recinto se han intensificado para garantizar el normal desarrollo del evento y resguardar la seguridad de todos los asistentes.

En ese sentido, Iron Maiden busca ofrecer una velada histórica a sus miles de seguidores en el Estadio Nacional de Lima y consolidar su vigencia como una de las agrupaciones más importantes del heavy metal a nivel mundial.