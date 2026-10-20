Fallece famoso actor mexicano que sufrió secuestro y terminó vendiendo tacos: esto se sabe

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El medio artístico de México se viste de luto luego de que un famoso actor, que sufrió un secuestro y terminó vendiendo tacos, falleció a los 67 años. La noticia fue confirmada por uno de los mejores amigos que la actuación le regaló y generó conmoción en el país así como en los amantes de las telenovelas.

Muere famoso actor que trabajó en Televisa

El actor mexicano Carlos Miguel Suárez Soto, recordado por trabajar en telenovelas como "Dos mujeres, un camino", "Soñadoras", "Tú y yo" y "Amigas y Rivales". perdió la vida de acuerdo a diversos reportes de medios de comunicación difundidos este martes, 20 de octubre.

Fue su amigo y colega Roberto Tello, conocido como 'El Koreano', el encargado de confirmar la noticia a través de las redes sociales junto a unas sentidas palabras a modo de despedida con quien compartió rodaje en diversas oportunidades.

Carlos Miguel Suárez Soto

"Descansa en paz, mi querido Charly. Te quiero, Poncho", escribió el intérprete en su cuenta oficial de Instagram la noche del último lunes, 19 de octubre, junto a un video en el que aparecen juntos y realizando un saludo como los personajes que personificaron en la telenovela "Tú y yo".

Cabe mencioanr que hasta el momento no se ha conocido en qué circunstancias dejó de existir Suárez Soto debido a que su amigo Roberto Tello no brindó mayores detalles al respecto en su mensaje y los familiares del artista han guardado hermetismo, por el momento, sobre ello.

El secuestro que cambió la vida Carlos Miguel Suárez

En el 2012, Carlos Miguel Suárez fue víctima de un secuestro que de acuerdo a su etstimonio duró cuatro días. En una entrevista con el programa 'De Primera Mano', el intérprete explicó que durante el cautiverio sufrió lesiones.

Según narró allí perdió algunas piezas dentales y tuvo daños en los tendones de las manos. Además, contó que no quiso dar seguimiento legal al caso debido al temor a que sus hijas pudieran sufrir algún daño.

Las consecuencias físicas y emocionales del secuestro representaron unh obstáculo para continuar con su carrera actoral. Fue así que tras alejarse de la televisión decidió ganarse la vida vendiendo tacos y posteriormente amplió su negocio con tacos de guisado, tortas y burritos.

El medio artístico de México atraviesa un momento triste luego de el recordado actor Carlos Miguel Suárez falleció a los 67 años. La noticia fue confirmada por su amigo y colega Roberto Tello a través de sus redes sociales junto a unas sentidas palabras y un video de ambos.