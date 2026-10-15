Edgar Vívar genera preocupación en sus seguidores tras anunciar su retiro de los escenarios: ¿qué sucedió con el actor mexicano?

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El entrañable actor mexicano Edgar Vívar, que ganó gran popularidad por formar parte del recordado elenco de 'El Chavo del 8' ha causado gran preocupación y sorpresa en sus seguidores debido a que anunció su retiro temporal de los escenarios. A continuación te contamos que sucedió con el artista.

Edgar anuncia que se retirará de los escenarios temporalmente

En mayo del presente año, el intérprete de 'El señor Barriga' dio a conocer que debía realizarse una cirugía para solucionar sus problemas en la columna. En ese entonces, aún no tenía la fecha en que se haría el procedimiento, pero relacionó las complicaciones que enfrentaba con su edad.

Ahora, en declaraciones a los medios de comunicción, el comediante reveló estar listo para poder ingresar al quirófano debdio a que confía en la labor de los médicos y que va "con toda la confianza del mundo" porque resaltó que el cirujano "es bueno".

Durante el nuevo encuentro con la prensa, Edgar Vivar detalló que su intervención quirúrgica se realizará en junio de 2027, sin embargo, afirmó que lo llevará a tener un retiro de los escenarios por seis meses. Sin embargo, por el momento se encuentra bien y, aunque ha recurrido a otros tratamientos, reconoce que entrar al quirófano es necesario.

"Razonablemente bien. Es en junio en que me van a rectificar la columna y voy a tener que quedarme en retiro voluntario, pero está bien", manifestó el amigo del fallecido actor Ramón Valdés.

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¿Cuándo sería su eventual retorno?

Posteriormente, fue consultado sobre cuándo se daría su eventual retorno a los escenarios luego de que la operación de su columina haya finalizado, ante ello Vívar manifestó que su anhelo es ello, pero dependerá de Dios también.

"Dios permita que así sea, mi voluntad es esa. Si no dispone otra cosa acá arriba. Espero que me sigan viendo también ustedes. Dios permita que así sea", sostuvo el histórico integrante del programa 'Chespirito'.

Escribió un testamento meses previos a entrar al quirófano

Edgar Vívar también fue consultado sobre el testamento que escribió meses previos a entrar al quirófano y segpun señaló no son muchos los bienes que posee, pero que ya lo tiene todo ya administrado.

"Mis propiedades son muy pocas, realmente, y los bienes que tengo todo está friamente calculado ya, administrado ya todo, fríamente calculado", expresó sonriente el actor.

En conclusión, el reconocido actor mexicano Edgar Vívar ha generado preocupación en sus miles de seguidores debido a que recientemente ha anunciado su retiro temporal de los escenarios.