Hijo de María Pía Copello revela detalle desconocido sobre su relación con la hija de Ethel Pozo

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samuel Dyer, hijo de María Pía Copello, volvió a acaparar la atención tras reaparecer públicamente luego de su accidente en el Rally Caminos del Inca. Esta vez, el joven quedó en medio de las bromas sobre un supuesto romance con Doménica, la hija mayor de Ethel Pozo, y terminó revelando un detalle poco conocido sobre su relación con ella.

Samuel Dyer fue puesto en aprietos con preguntas

Todo ocurrió durante una reciente edición del podcast Sin más que decir, donde los conductores conversaban sobre las personas que estuvieron pendientes de Samuel Dyer tras el accidente automovilístico que sufrió durante su participación en el Rally Caminos del Inca.

Mientras conversaban, Mario Hart mencionó a Doménica, hija mayor de Ethel Pozo, como una de las personas que también se habría preocupado por el estado de salud del hijo de María Pía Copello.

El comentario no pasó desapercibido y rápidamente dio pie a las bromas sobre un posible acercamiento sentimental entre ambos jóvenes. "Pía no fue la única preocupada, porque tus amigos y amigas se han preocupado por ti, por ejemplo la Dome", comentó el conductor.

La propia María Pía decidió intervenir y consultarle directamente a su hijo qué vínculo mantenía con Doménica. La pregunta generó expectativa en el set, pues no era la primera vez que los conductores comentaban sobre la cercanía entre ambas familias.

Samuel Dyer revela vínculo con hija de Ethel Pozo

Ante la consulta de su madre, Samuel Dyer fue claro al explicar que mantiene una amistad con la hija de Ethel Pozo, aunque no existe una comunicación constante entre ellos. De esta manera, el joven respondió a las especulaciones que surgieron durante el programa.

"Somos amigos, pero no nos escribimos ni nada", explicó Samuel, dejando en claro que, al menos por lo que él mismo contó, su vínculo con Doménica es de amistad y no confirmó ningún romance.

Sin embargo, el hijo de María Pía Copello soltó una frase que llamó todavía más la atención de los presentes. Al continuar con su explicación, hizo referencia a la expareja de la joven y reveló que también tiene una relación de amistad con él.

"Es más, estaba con un pata mío, su ex es un amigo mío...", manifestó Samuel, comentario que generó nuevas reacciones en el set y llevó a Ethel Pozo a intervenir para precisar la situación sentimental de su hija.

Así, Samuel Dyer aclaró que su relación con Doménica, hija de Ethel Pozo, es de amistad y que no mantienen contacto frecuente. Mientras tanto, Ethel Pozo precisó que su hija tiene pareja, poniendo paños fríos a las bromas sobre un posible romance entre los jóvenes.