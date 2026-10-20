Briela Cirilo revela qué propuestas recibió tras dejar Corazón Serrano: "Estoy muy agradecida"

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Briela Cirilo volvió a aparecer en televisión tras su salida de Corazón Serrano y contó detalles de lo que viene para su carrera. La cantante habló sobre las propuestas que recibió, aclaró cómo terminó su vínculo con la orquesta y adelantó sus próximos proyectos como solista.

Briela Cirilo y su salida de Corazón Serrano

La salida de Briela Cirilo de Corazón Serrano generó comentarios entre los seguidores de la agrupación de cumbia, pues la cantante era una de las voces femeninas del elenco.

Sin embargo, la cantante dejó claro que su partida no se produjo de un momento a otro ni estuvo marcada por problemas con los responsables de la orquesta.

Durante una entrevista con el programa América Hoy, la artista explicó que el fin de su etapa en el grupo ya se había conversado con anticipación. Así, descartó que su decisión haya sido repentina y aseguró que mantiene una buena relación con quienes fueron sus jefes.

"Con mis exjefes estoy muy bien, me he ido muy bien. Mi renuncia ya se había conversado. No fue algo de la nada", declaró ante las cámaras del magazine.

¿Qué propuestas recibió Briela Cirilo?

Con su salida de Corazón Serrano confirmada, una de las preguntas que surgió fue qué camino tomaría la cantante y si continuaría en otra agrupación musical. La propia Briela respondió que sí recibió ofertas laborales luego de cerrar esta etapa, aunque decidió no aceptarlas por el momento.

"Después de mi salida de Corazón me han llegado propuestas, a las que estoy muy agradecida y he recibido con mucho cariño. He respondido con mucho cariño también, pero sigo apostando por mi proyecto personal", manifestó.

De esta manera, la canante dejó claro que su prioridad es consolidar su carrera como solista, en lugar de incorporarse a otra orquesta. Y, al parecer, no piensa quedarse de brazos cruzados, pues ya viene trabajando en nuevas canciones y colaboraciones musicales.

Entre sus próximos lanzamientos figura una canción junto a César BK. Además, anunció una colaboración con Suu Rabanal, a quien se refirió con especial cariño.

"Estoy en colaboraciones. Por ejemplo, mañana se estrena una canción con mi amigo César BK. También tengo una colaboración que va a salir la próxima semana con mi hermana del alma, Suu Rabanal", señaló.

Tras dejar Corazón Serrano, Briela Cirilo confirmó que recibió propuestas de otras agrupaciones, pero optó por continuar su camino como solista. Con nuevas canciones y colaboraciones junto a César BK y Suu Rabanal en agenda, la cantante apuesta por fortalecer su proyecto musical personal.