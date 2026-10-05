Rescatan a dos mineros en Pataz tras intento de secuestro por medio millón de soles

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un operativo policial conjunto ejecutado en la región de La Libertad permitió el rescate de dos supuestos mineros artesanales que habían permanecido privados de su libertad por más de 48 horas. Las víctimas fueron recuperadas completamente ilesas por las autoridades tras un rápido y exitoso despliegue de los agentes policiales en la provincia norteña.

Los efectivos de las comisarías de Chagual y Vijus actuaron tras conocer que los captores exigían la suma de 500.000 soles para liberar a los retenidos. Durante la intervención realizada el domingo, los oficiales lograron rescatar a los ciudadanos perjudicados sin que los familiares hayan concretado alguna transacción económica hacia los criminales.

Identidad de las víctimas y accionar de los secuestradores

Las personas rescatadas fueron identificadas oficialmente como Jesús Pastor Tiznado, de 65 años, e Isaías Honorio Pastor, de 42 años. Ambos hombres habían desaparecido bajo circunstancias sospechosas tras ser interceptados y sometidos por un grupo de individuos armados.

Durante las primeras horas del cautiverio, el entorno familiar recibió una llamada telefónica en la que los propios agraviados comunicaban la exigencia del dinero. Este grave hecho delictivo ya había sido reportado oportunamente ante la dependencia policial encargada.

Al recibir la alerta oficial, las autoridades se movilizaron rápidamente para rastrear el paradero de los desaparecidos y desplegar operativos contra extorsionadores en la jurisdicción.

Detenidos e incautación durante el estado de emergencia

Durante este operativo de rescate, los agentes del orden lograron detener a tres sujetos que se movilizaban sospechosamente en un vehículo moderno. Según los datos oficiales, los capturados tenían en su poder un arma de fuego lista para ser usada.

La institución policial logró identificar a los presuntos implicados como Eduar Jhonatan Baltodano Romero (31), Juan Cristian Briceño Vargas (28), quien operaba como conductor de una camioneta Fortuner, y Miguel Ángel Paredes Ayay (30), señalado por las autoridades como operador de maquinaria Scoop.

Las instancias competentes han iniciado investigaciones exhaustivas para determinar si los detenidos forman parte de la banda criminal autodenominada Los Ecos de Trujillo. Esta organización estaría estrechamente vinculada a otros casos recientes de secuestro registrados en la referida provincia liberteña.

Los agenetes incautaron una pistola mini Uzi junto a otras especies directamente empleadas para el ilícito penal. Todos los elementos fueron entregados a la Policía Nacional del Perú para continuar con las pericias legales.