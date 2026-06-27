Colombia, con polémica en el final, empató 0-0 con Portugal y terminó como líder de su grupo en el Mundial 2026

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La definición del grupo K del Mundial 2026 estuvo de infarto y una muestra de ello fue el 0-0 protagonizado por Colombia y Portugal que pudo ser para los sudamericanos. Y es que sobre el final del encuentro, el VAR generó una gran polémica al anular un tanto que parecía válido por posición adelantada.

Fuerzas parejas

Los lusos sabían que el empate no les convenía por lo que desde el pitazo inicial salieron en busca del arco rival con todo su poderío en ataque comandado por Cristiano Ronaldo. Sin embargo, la defensa de los dirigidos por Néstor Lorenzo supieron controlar los embates alejando el peligro y controlando el partido.

Con el correr de los minutos, la pelota se hacía dueño de Colombia que encontró en James Rodríguez a su conductor. A eso se le sumó las trepadas de Jhon Arias junto con Córdoba. El que no aparecía como se esperaba, fue el extremo izquierdo Luis Díaz quien parecía estar controlado por la velocidad de Joao Cancelo que jugó por esa banda.

JAMES, SANTIAGO ARIAS Y RICHARD RÍOS: la combinación que casi le da el gol a Colombia ante Portugal.



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Esta superioridad comenzó a traducirse en llegada de gol las cuales tuvieron respuesta por parte de Diogo Costa. El arquero portugués evitó en más de una oportunidad la caída de su arco lo cual fue destacado al final del cotejo al ser elegido como el MVP por parte de FIFA.

Polémico offside

La segunda parte continuó con el trámite favorable a los cafeteros, aunque esta ves los lusos adelantaron líneas llegando sobre el arco de Vargas. Cristiano Ronaldo tuvo algunos remates, los cuales fueron bien contenidos por el guardameta colombiano.

La gran polémica de este encuentro llegó sobre el final donde Davison Sánchez marcó de cabeza el 1-0 tras gran centro de Juan Fernando Quintero. El 10 de River Plate ingresó minutos antes y le dio ese toque de calidad que necesitaban los de Néstor Lorenzo.

Y cuando el defensa salió corriendo a celebrar el tanto, el asistente levantó el banderín señalando fuera de juego. Los futbolistas cafeteros reclamaron de inmediato que el VAR cambie la decisión ya que la repetición mostraba al central en línea con los jugadores rivales.

Lamentablemente, el semiautomático de la FIFA señaló que Sánchez si estaba fuera de juego por cuestión de centímetros. Por ello, el tanto tuvo que ser anulado, aunque este hecho no alteró para nada la tabla de posiciones.

De esta manera, Colombia y Portugal empataron 0-0 en la fecha final de la fase de grupos del Mundial 2026. Ahora, los sudamericanos enfrentarán a Ghana, mientras que los lusos a Croacia.