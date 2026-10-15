César Acuña anuncia su retiro de la política para dedicarse a su universidad: "A tiempo completo"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña anunció su retiro a la actividad política tras participar en las Elecciones Generales de 2026. Asimismo, señaló que compartirá su experiencia con las nuevas generaciones y se enfocará a tiempo completo en la formación de estudiantes de la Universidad César Vallejo (UCV).

César Acuña se retira de la política

Según un video difundido en redes sociales en el que se ve a César Acuña participando en una actividad institucional, el empresario anunció su retiro de la vida política y aseguró que, a partir de ahora, se dedicará a tiempo completo a la formación de jóvenes en la Universidad César Vallejo (UCV), institución de la que es fundador.

La decisión fue comunicada luego de su participación en las Elecciones Generales de 2026, en las que el líder de Alianza para el Progreso (APP) formó parte de la contienda electoral.

Durante su pronunciamiento, Acuña manifestó que buscará contribuir a la educación de las nuevas generaciones y destacó la importancia de preparar profesionales que puedan aportar al desarrollo del país. En esa línea, indicó que pretende poner su experiencia al servicio de los estudiantes y acompañarlos en su formación académica.

"Por eso estoy acá y les doy la buena noticia, chau política, dedicado a tiempo completo a formar a mis jóvenes, dedicado a tiempo completo a cambiar la vida de los jóvenes, convencido que más que una carretera es un ingeniero, más que una posta médica es un médico, una enfermera, es un psicólogo. Por eso, agradezco a Dios y creo que me siento orgulloso también, creo que estoy haciendo más que cualquier presidente del Perú", afirmó César Acuña.

#ULTIMO Cesar Acuña anuncia: "les doy una buena noticia, chau política, dedicado a tiempo completo a formar a mis jóvenes", dos preguntas: 1. ¿será 100% cierto? 2. Sus alumnos le agradecen la decisión o ¿celebran su retiro? #CHAU #ATENCION https://t.co/EXX4GeWDmm October 15, 2026

El empresario y ahora, expolítico también sostuvo que la preparación de profesionales constituye una contribución fundamental para el Perú. Como ejemplo, resaltó el papel de los ingenieros, médicos, enfermeras y psicólogos en el desarrollo de la sociedad y en la atención de las necesidades de la población, un punto que, desde su perspectiva es más importante que la labor de un presidente en el Perú.

Finalmente, de esta manera, César Acuña anunció su retiro de la política y el inicio de una nueva etapa centrada en la educación, con el propósito de contribuir a la preparación de profesionales y generar oportunidades para las nuevas generaciones, tras participar en las últimas elecciones presidenciales, según su propio anuncio.