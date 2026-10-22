"Gastó en ropa de marca y joyas": Laura Bozzo estaría en bancarrota tras complicaciones de salud, revela periodista

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Bozzo vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por las revelaciones sobre su complicada situación económica. El periodista mexicano Ernesto Buitrón contó que la conductora peruana habría perdido gran parte de la fortuna que acumuló durante sus años de éxito televisivo, debido a gastos excesivos, presuntos robos y decisiones financieras que habrían afectado su patrimonio.

La vida de lujos de Laura Bozzo

La información salió a la luz durante una entrevista con Magaly Medina, quien abordó la reciente hospitalización de la popular 'Abogada de los pobres' en México. En medio de la preocupación por su estado de salud, también se conoció que la presentadora no contaría con un seguro médico particular, pese a los millonarios contratos que consiguió durante su trayectoria profesional.

Buitrón recordó que Bozzo llegó a ser una de las personalidades mejor remuneradas de la televisión mexicana, gracias a sus acuerdos con importantes cadenas como Televisa y TV Azteca. Durante aquella etapa, la conductora disfrutaba de una vida llena de lujos, con propiedades exclusivas, vehículos de alta gama y compras que representaban importantes desembolsos de dinero.

"Cuando ella hizo la obra en América en Televisa, ella era una de las 10 personas que más dinero ganaban en el país con las exclusividades que daba Televisa", indicó.

Laura Bozzo gastaba miles de dólares en ropa de diseñador

Entre los detalles que compartió el periodista destacó el estilo de vida que llevaba la presentadora en Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. Según su relato, alquilaba un penthouse por aproximadamente 15.000 dólares mensuales y compraba prendas de lujo en reconocidas boutiques internacionales, donde recibía una atención especial.

Además de la ropa de diseñador, Bozzo habría invertido grandes sumas en joyas y relojes de oro de 18 quilates, algunos de edición limitada. Buitrón aseguró que podía gastar alrededor de dos millones de pesos mexicanos en una sola visita a una tienda de lujo, mientras mantenía una vida que, con el paso del tiempo, se habría vuelto difícil de sostener.

"Todo ese dinero se evaporó en ropa, en ropa de marca francesa, y en gastar en muchas cosas excesivas", explicó.

A estos desembolsos se habrían sumado problemas fiscales, pagos al fisco mexicano y pérdidas materiales ocasionadas por un huracán que afectó su propiedad en Acapulco. El periodista también sostuvo que la conductora fue víctima de robos por parte de sus asesores.

"Ella misma negociaba mal, y el hecho de negociar mal es que a lo mejor ella es muy buena conductora, pero es muy mala negociante", concluyó.

De esta manera, la situación de Laura Bozzo vuelve a generar preocupación, pues las revelaciones sobre su fortuna contrastan con los lujos que disfrutó durante sus años de éxito televisivo. Mientras la conductora atraviesa complicaciones de salud, las declaraciones de Ernesto Buitrón ponen nuevamente en evidencia los problemas económicos que habría enfrentado tras gastar millones.