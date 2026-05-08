¡La historia se repite!: Hijo de Luis Miguel es captado en salidas por discotecas de Acapulco

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El primogénito del cantante Luis Miguel y la actriz Aracely Araámbula, fue protagonista de un reciente video viral de TikTok, donde fue captado divirtiéndose en una conocida discoteca de Acapulco. Miguel Gallego Arámbula fue visto viviendo noches festivas con su grupo de amistades cercanas.

El joven Miguel Gallego Arámbula, primogénito de Luis Miguel y Aracely Arámbula, protagonizó un reciente video viral en TikTok tras ser captado divirtiéndose en una conocida discoteca de Acapulco. El adolescente de 19 años fue visto compartiendo momentos sociales con un grupo de amistades cercanas.

El retorno de un apellido icónico a Guerrero

Según el periodista Hanzel Zárate, el encuentro ocurrió en el establecimiento Montana, un local que anteriormente tenía otro nombre y era visitado frecuentemente por "El Sol". El comunicador detalló que el joven se movía con total libertad por el lugar, bailando y cambiando de mesa constantemente.

Miguel Gallego Arámbula aprovechó el anonimato que aún posee para disfrutar de la noche sin ser asediado por los fanáticos. A diferencia de la exposición mediática de su padre, el joven pudo convivir de forma relajada con sus compañeros de viaje durante un fin de semana concurrido.

La presencia del heredero de Acapulco generó revuelo en las redes sociales, pues el parecido físico con su padre es grande. El joven abandonó el club nocturno a horas de la madrugada, y a pesar de mostrar un perfil bajo, recordó a la vida que llevaba el intérprete de "La Incondicional".

La disciplina familiar y el anonimato de Miguel

El tiktoker precisó que el comportamiento del joven fue ejemplar durante toda la velada, enfocándose exclusivamente en divertirse con su círculo íntimo. El video difundido muestra una faceta poco conocida del joven, quien ha crecido alejado de las cámaras por decisión de su madre.

Muchos usuarios destacaron que Miguel Gallego Arámbula representa una nueva generación que busca vivir experiencias normales en los mismos sitios históricos de México. El hijo de Luis Miguel parece haber heredado el gusto por el puerto de Acapulco, lugar emblemático para su familia.

Actualmente, Miguel Gallego Arámbula reside con su madre y su hermano menor, manteniendo su vida personal en estricta reserva frente a la prensa de espectáculos. Este video captado en Acapulco es una de las pocas evidencias recientes sobre su rutina social y sus preferencias personales.

En la grabación compartida por Hanzel Zárate, se observa cómo el hijo mayor de la pareja de artistas se desenvuelve con naturalidad. El joven Miguel Gallego es captado en discoteca de Acapulco, confirmando que el puerto de Guerrero sigue siendo su destino favorito de recreación.