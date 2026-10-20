Guty Carrera se corona como ganador del reality 'Top Chef VIP' tras derrotar a Ninel Conde y otros famosos

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Guty Carrera alcanzó uno de los triunfos más importantes de su carrera al consagrarse campeón de la quinta temporada de Top Chef VIP, el reality de cocina de Telemundo. El peruano logró imponerse en una reñida final frente a reconocidas figuras del entretenimiento y se llevó el premio de 200 mil dólares, tras conquistar al exigente jurado con sus preparaciones.

El triunfo de Guty Carrera

El exchico reality tuvo que enfrentarse a Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos, quienes también llegaron a la última etapa de la competencia. Pese al nivel de sus contrincantes, el hijo de Edith Tapia consiguió destacar con su desempeño culinario y convenció a los especialistas, que finalmente lo eligieron como el ganador absoluto de esta edición del programa.

"¡GANAMOS! No me cabe la emoción en el pecho. Gracias a todos por su apoyo. Fueron meses muy duros, de mucho aprendizaje pero al final todo valió la pena. Gracias a mis familia, gracias amor, gracias a mis queridos jueces, gracias a la producción, gracias a mis compañeros, pero sobretodo gracias a ustedes por que siempre estuvieron ahí para mí. ¡GANAMOS TODOS!", escribió el chico reality.

La decisión estuvo en manos de los chefs Antonio Toño de Livier, Tita, cuyo nombre real es Inés Páez Nin, y Betty Vázquez. Los tres evaluaron el trabajo de los finalistas y reconocieron la propuesta gastronómica del peruano, quien consiguió superar el desafío definitivo y quedarse con el título de una competencia que reunió a personalidades de distintos ámbitos del espectáculo.

Guty Carrera gana reality de cocina

Guty Carrera se emocionó al conocer el resultado

La victoria tomó por sorpresa al propio Guty Carrera, quien no ocultó su asombro cuando escuchó que era el ganador de la temporada. La emoción del momento también se trasladó a sus seres queridos, especialmente a su pareja, Alana Lliteras, quien fue una de las primeras personas en celebrar efusivamente el resultado.

La gran final se realizó en presencia de los exparticipantes del reality, además de familiares y amigos de los cuatro competidores. Entre las felicitaciones que recibió el peruano destacó la de Miguel Arce, su amigo y compañero en el programa, quien elogió su desempeño durante la última jornada y resaltó la calidad de su participación.

"Realmente, tu participación esta noche fue impecable", dijo Arce.

De esta manera, Guty Carrera consiguió llevarse los 200 mil dólares y consolidó una destacada participación en la televisión internacional. Su triunfo en Top Chef VIP representa un importante reconocimiento fuera de Perú y demuestra que logró sobresalir en un formato que puso a prueba las habilidades culinarias de reconocidas figuras del entretenimiento.