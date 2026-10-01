Miguel Arce recuerda a su padre y comparte su último audio antes de morir: "Me rompí completamente"

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Miguel Arce volvió a hablar de uno de los momentos más difíciles de su vida. En plena competencia de Top Chef VIP 5, el actor recordó a su padre y compartió su último audio antes de morir, protagonizando uno de los momentos más emotivos del reality.

Miguel Arce recordó los últimos días de su padre

El actor Miguel Arce participa actualmente en la quinta temporada de Top Chef VIP, reality de Telemundo donde comparte competencia con Guty Carrera y otras figuras reconocidas.

Sin embargo, en una reciente edición, dejó de lado por unos minutos la competencia para mostrar su lado más vulnerable.

Durante uno de los retos, el exparticipante de Combate decidió relacionar uno de sus platillos con una experiencia que lo marcó profundamente: la muerte de su padre, quien falleció en junio de 2025 a causa de un infarto fulminante.

Miguel Arce contó que, poco antes de partir, su padre le había enviado un audio luego de llamarle la atención por haber esterilizado a un perrito que había adoptado.

Después de ese particular reclamo, el señor Arce le comentó que no se sentía del todo bien. "Me dice 'me siento un poco raro, voy a comer una causa y me voy a dormir'. Es el último mensaje que tengo de mi viejo", manifestó Miguel.

El mensaje fue enviado a las 6:51 p. m. del 1 de junio de 2025. Para el actor, aquel audio terminó convirtiéndose en un recuerdo especialmente importante, pues fue la última comunicación que tuvo con su padre.

Miguel Arce confiesa cómo vivió la pérdida

Con la voz quebrada, Miguel Arce reconoció que atravesar la pérdida de su padre no fue sencillo. El actor reveló que durante las semanas posteriores a su fallecimiento volvió constantemente a los mensajes que había recibido de él.

"Me rompí completamente durante un mes. Escuchaba sus audios una y otra vez", contó el también exconductor de 'Esto sí es amor', dejando en evidencia cuánto le afectó la partida de su progenitor.

A pesar del dolor, Miguel Arce explicó que tomó una decisión para continuar con su vida y convertir el recuerdo de su padre en una forma de homenaje.

"Tenía la opción de romperme eternamente o estar orgulloso hasta el tuétano de haber tenido un padre como el que tuve durante 40 años", añadió conmovido.

Así, Miguel Arce volvió a recordar a su padre durante Top Chef VIP 5 y compartió el último audio que recibió antes de su muerte.