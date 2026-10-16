¡En plena boda! Novio rompe en llanto con INESPERADO regalo de su pareja valorizado en 12 mil dólares

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un novio fue sorprendido por su pareja en el día de su boda con un inesperado regalo valorizado en 12 mil dólares. El joven no pudo contener las lágrimas al recibir el presente. El video se volvió viral en las redes sociales.

Lloró tras recibir el regalo de su pareja en la boda

Una pareja decidió que era momento de dar el siguiente paso en su relación: unir sus vidas para siempre en una boda. Emocionados, organizaron cada detalle, lista de invitados, aperitivos, decoración y todo lo necesario para que ese día sea el más especial de todos.

Es así como llegó el momento de darse el "sí" en el altar. La novia lucía un vestido blanco con brillo y sostenía fuerte su bouquet y decoró su cabello con una tiara, mientras que su pareja lucía un terno negro. Tras sellar su amor delante de amigos y familiares, la mujer tenía preparada una sorpresa que dejó a todos anonadados.

El maestro de ceremonia de la boda acerca hasta el joven novio una bolsa negra. Él queda sorprendido al revisar el contenido: un regalo inesperado de su esposa, que no tenía imaginado recibir en el día de su matrimonio.

Un regalo de lujo que se volvió viral en redes sociales

Al abrir el regalo se dio cuenta de que se trataba de una tarjeta gráfica de alta gama, uno de los componentes más deseados por los aficionados a las computadoras y los videojuegos. Al recibir el presente de su esposa, el joven no pudo evitar quebrarse y romper en llanto.

Los invitados fueron testigos del emotivo momento. El hombre emocionado hasta las lágrimas alzó el regalo y se los mostró a todos con orgullo. Según información difundida, el presente estaría valorizado en un precio de alrededor de 12 mil dólares, dependiendo del modelo y sus características.

🇨🇳 | Una novia en China sorprendió a su futuro esposo durante la boda con una tarjeta gráfica ASUS RTX 5090 valorada en unos 12.000 dólares. El regalo fue tan inesperado que él terminó llorando de emoción.

pic.twitter.com/OZ1YBkkAOa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 16, 2026

Reacción al video del novio llorando el día de su boda

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó cientos de comentarios en las redes sociales donde los usuarios no dudaron en aplaudir a la mujer por darle un presente que era muy importante para su ahora esposo. Otros aprovecharon en pedir vivir un momento similar en sus relaciones.

"Yo también quiero vivir ese sueño", "ya sabe que sí va a ser una buena esposa", "eso sí es amor", "qué gran regalo, ella pensó siempre en él", expresaron en X.

De esa manera, el video de una boda se volvió viral tras ver que el novio rompió en llanto tras ver el regalo que le dio su pareja en plena ceremonia: una tarjeta gráfica de alta gama.