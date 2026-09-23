"Nunca debí mandar nada": Said Palao se arrepiente de mostrar cuánto gana en 'Esto es Guerra'

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao habría terminado arrepentido de haber expuesto públicamente detalles sobre el sueldo que recibe en 'Esto es guerra', luego de que la difusión de esta información le generara consecuencias económicas. El chico reality había decidido transparentar sus ingresos para responder a los cuestionamientos sobre su situación financiera y su relación con Alejandra Baigorria.

Todo comenzó cuando Palao decidió entregar documentación a 'Amor y Fuego' para demostrar que cuenta con ingresos propios y que puede asumir sus gastos. Entre los documentos mostrados figuraban comprobantes de pago, transferencias y facturas, además de información que, según el programa, evidenciaría ingresos mensuales superiores a los 70 mil soles .

Asimismo, el integrante de 'Esto es guerra' buscaba dejar en claro que sus ganancias no dependen únicamente de su participación en televisión. De hecho, también obtiene importantes ingresos mediante trabajos publicitarios y colaboraciones con diferentes marcas en redes sociales, donde algunos de sus paquetes comerciales podrían alcanzar montos de hasta 22 mil dólares .

Said se arrepiente de mostrar su sueldo

La decisión de hacer pública esta información habría terminado jugándole en contra. La exposición de detalles vinculados con su contrato en 'Esto es guerra' habría generado una sanción económica por parte del programa, debido a una cláusula relacionada con las declaraciones de sus participantes para otros medios televisivos.

"No puedo declarar chicos, en serio, ya con lo último, el descuento ha sido grande", dijo el chico reality de forma escueta.

Tras regresar de su viaje a Japón junto a Alejandra Baigorria y su familia, Palao fue abordado por las cámaras de 'Amor y Fuego'. Aunque anteriormente se había mostrado dispuesto a que el programa difundiera la documentación, esta vez prefirió no declarar y explicó que había recibido un importante descuento como consecuencia de lo ocurrido.

Finalmente, el chico reality reconoció que no imaginó el impacto que tendría compartir esta información públicamente. La situación habría generado un cambio en su postura, pues ahora considera que revelar detalles de sus ingresos terminó ocasionándole un perjuicio económico que no había previsto.

"Chicos ya, nunca debí mandar nada, no sabía que iba a generar tanto revuelo", sentenció.

Es así que, el caso dejó a Said Palao en una situación incómoda, pues su intención de demostrar que tiene ingresos propios terminó generándole un perjuicio económico. Aunque buscaba aclarar los cuestionamientos sobre su relación con Alejandra Baigorria, la exposición de información contractual habría tenido consecuencias que no calculó y que ahora lamenta públicamente.