Selena Gomez revela cómo el vapeo cambió su voz para siempre y envía advertencia a quienes lo consumen

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Selena Gomez se mandó con una confesión que dejó a todos con la boca abierta. Con 34 años encima, la cantante contó que el vapeo con nicotina le arruinó la voz para siempre. Incluso, envió un mensaje a todos aquellos que tienen en mente empezar a vapear.

Selena Gomez habla sobre el vapeo

Selena Gomez se mandó con una confesión en sus historias de Instagram. La cantante les contó a todos sus seguidores que ya dejó el vapeo con nicotina y que su meta es mantenerse firme, aunque sabe perfectamente que no será nada sencillo aguantar la tentación.

"Me entusiasma mucho porque dejé de vapear y solo espero poder mantenerlo. Es muy difícil", comentó la artista, quien se mostró contenta por haber dejado este hábito, pero también reconoció que alejarse de la nicotina cuesta bastante.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que dijo sobre su voz. La exestrella de Disney Channel aseguró que el vapeo cambió su manera de hablar y que no podrá recuperar cómo sonaba antes. Por eso, no dudó en mandar un mensaje directo a quienes están pensando en probar estos productos.

"Simplemente no vale la pena. Es muy tonto y cambió mi voz", expresó Selena en el video. Con estas palabras, la cantante dejó claro que su experiencia la llevó a reflexionar sobre las consecuencias de vapear y quiso compartir su testimonio con sus seguidores.

¡Y ojo que no es la primera vez que habla del tema! En diciembre de 2025, durante un live de Instagram, ya había contado que sentía una molesta inflamación en la garganta.

"Mi garganta se inflama por dentro a veces. Eso es todo", explicó en aquella oportunidad. Ahora, su reciente confesión volvió a poner el tema sobre la mesa.

Selena Gomez y otros problemas de salud

En todo este tiempo, Selena Gomez se ha abierto con su gente sobre sus probemas de salud. La cantante sufre de lupus, un mal autoinmune que le causa fuertes inflamaciones corporales.

También contó que sus medicinas la hacen variar de peso. En la serie Dear de 2023, explicó cómo esa situación se volvió el blanco perfecto para las críticas de los haters.

"Mi peso fluctuaba constantemente porque tomaba ciertos medicamentos", contó Selena. Además, recordó que algunas personas la criticaban por subir de peso sin tomar en cuenta que estos cambios estaban relacionados con su tratamiento médico.

Tampoco tuvo reparos al hablar de su trastorno bipolar. En 2022 contó a Rolling Stone que le costó aceptar su condición y aprender a manejarla.

Así, Selena Gomez confirmó que dejó de vapear con nicotina y aseguró que este hábito le cambió la voz para siempre. Con su testimonio, la cantante quiso advertir a quienes todavía consumen estos productos o piensan probarlos.