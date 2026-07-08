Exchico reality fue asesinado en plena vía pública: Policía investiga el ataque armado

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Querido exchico reality fue asesinado en plena vía pública por sujetos que iban a bordo de una motocicleta. La policía investiga el ataque armado de la que fue víctima y que dejó desconcertados a amigos, familiares, seguidores y personajes de la industria del entretenimiento y la televisión.

Exchico reality es víctima de ataque armado: Esto se sabe

La televisión está de luto tras confirmarse la lamentable noticia de que un querido exchico reality murió a los 23 años. De acuerdo a los últimos reportes, se trataría de Erick Sánchez, quien destacó con su participación en el programa de competencia 'Baila la Noche' (BLN).

Según se reveló, el exintegrante de BLN se encontraba por la parroquia Ayacucho, del cantón Santa Ana, en Manabí, en Ecuador, cuando de pronto, fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta negra sin placas. Los atacantes realizaron varios disparos en contra de Sánchez y luego huyeron del lugar.

Tras escuchar y ver la escena, los vecinos de la zona dieron alerta a la Policía. Tras llegar, trasladaron al exchico reality al Hospital de Especialidades de Portoviejo para que reciba atención médica inmediata, pero al llegar, desafortunadamente, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas de bala.

Murió exintegrante de 'BLN' en Manabí: Bajo investigación

La Policía Nacional de Ecuador inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del asesinato, que hasta el momento permanece bajo reserva.

La muerte del exchico reality Erick Sánchez provocó una ola de consternación en redes sociales. Familiares, amigos y seguidores manifestaron su dolor por la inesperada pérdida en la industria del entretenimiento y la televisión ecuatoriana.

La noticia fue dada a conocer por la hermana del exintegrante de BLN, quien espera que el caso no quede impune, y destacó la carisma y la alegría que caracterizaba al joven de solo 23 años de edad. Tanto la producción del reality como el canal Oromar TV emitieron mensajes de solidaridad dirigidos a los familiares y seres queridos de Sánchez.

¿Quién era Erick Sánchez, exchico reality asesinado en Ecuador?

De acuerdo a 'Expreso Ecuador', Erick Sánchez había ganado notoriedad como competidor de BLN, programa transmitido por Oromar Televisión, donde se convirtió en una de las figuras más reconocidas de las temporadas recientes.

Su desempeño en las competencias lo llevó incluso a consagrarse campeón de una de las ediciones del reality, consolidando una creciente base de seguidores.

Además de su presencia en televisión, mantenía una activa comunidad en redes sociales, donde compartía aspectos de su vida cotidiana, entrenamientos y experiencias personales con más de 80 mil seguidores en Instagram.

La noticia ha causado gran conmoción entre los fanáticos del reality BLN. Erick Sánchez, exchico reality de 23 años de edad, fue asesinado a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta en Ecuador.