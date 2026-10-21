Hija de Mondonguito se quiebra al revelar el exorbitante precio de sus pastillas: "Estuvo deprimido"

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La hija de Mondonguito, Patricia Zubiate, no pudo contener las lágrimas al revelar el exorbitante precio de las pastillas que necesita su padre para tratar de frenar el avance de su fibrosis pulmonar. La familia busca conseguir el medicamento, cuyo costo supera sus posibilidades económicas.

Mondonguito y el exorbitante precio de sus pastillas

Durante una entrevista en vivo con el programa América Hoy, desde los exteriores del hospital donde permanece internado su padre, Patricia Zubiate contó que los médicos le solicitaron un medicamento llamado nintedanib, cuyo precio representa un fuerte golpe para la economía familiar.

Según explicó, una caja de 60 pastillas cuesta aproximadamente 13 mil soles, una suma que está fuera del presupuesto de sus seres queridos. Por ello, ha comenzado a buscar alternativas y también pidió apoyo a algunos compañeros del cómico para encontrar el tratamiento.

"Me pidieron un medicamento que es un poco elevado para nuestro presupuesto. Eso haría que se le duerma un poco la fibrosis, igual va a avanzar, pero no al mismo ritmo. He buscado el medicamento, pero no lo he encontrado. He pedido ayuda a algunos compañeros de mi papá, ellos están en la búsqueda", manifestó.

La hija del cómico también reconoció que todavía no conoce todos los detalles sobre la administración del fármaco. De acuerdo con lo que le explicaron, los especialistas buscan probar esta alternativa para intentar ralentizar el avance de la enfermedad.

"Asumo yo que debe ser una pastilla diaria, no me lo han explicado, pero el doctor me dice que es para hacer una prueba con él, es algo que todavía no se ha usado", señaló durante la conversación televisiva.

Mondonguito tiene pulmones comprometidos

Además de revelar el elevado precio del medicamento, Patricia brindó detalles sobre el delicado estado de salud de Mondonguito. Según contó, el cómico presenta una fibrosis pulmonar severa que ha comprometido entre el 70 % y el 80 % de sus pulmones.

"Mi papi está ahorita con el 70% u 80% del pulmón comprometido, es una fibrosis severa. El doctor me dice que podría esperar que haga una taquicardia quizá. Está conectado a un respirador, no está entubado, pero sí tiene una cánula especial", explicó.

La hija del cómico indicó que los médicos le han comunicado que la enfermedad no tiene cura y que el medicamento solicitado tendría como objetivo ralentizar su progresión, mas no revertir el daño pulmonar.

Hija de Mondonguito rompe en llanto

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ocurrió cuando Patricia se quebró al hablar del estado anímico de su padre. Según relató, el cómico pasó un día especialmente complicado después de conocer la gravedad de su diagnóstico y llegó a pensar que no saldría del hospital.

"Mi papá ha estado mal ayer. El doctor ya le ha dicho que tiene el 70% u 80% del pulmón comprometido. Él asume que ya no va a salir del hospital", contó con evidente preocupación.

Visiblemente afectada, Patricia confesó que había intentado evitar que su padre conociera toda la gravedad de su situación para protegerlo emocionalmente. Sin embargo, verlo decaído también le resultó difícil.

"Estuvo mal ayer, deprimido. Sí me chocó porque he tratado yo todo este tiempo de ocultarle esto", expresó entre lágrimas.

Así, Patricia Zubiate reveló el exorbitante precio de las pastillas de nintedanib que necesita Mondonguito, cuyo costo alcanza los 13 mil soles por una caja de 60 unidades.