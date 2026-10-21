¿Karol G y Feid volvieron? Estas son las pistas que reavivaron los rumores de reconciliación

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karol G y Feid volvieron a despertar la ilusión de sus fans, quienes mueren por verlos juntos de nuevo. Tras varios meses de rumores sobre una ruptura, las estrellas colombianas protagonizaron ciertos movimientos en sus redes sociales que funcionan como pistas claras de una posible reconciliación.

Karol G y Feid vuelven a seguirse en Instagram

La conversación sobre un posible regreso entre Karol G y Feid tomó fuerza el 20 de octubre de 2026, cuando sus seguidores comenzaron a comentar que ambos artistas se siguen mutuamente en Instagram.

Este detalle llamó la atención de los fans. Aunque el seguimiento mutuo despertó las esperanzas de quienes quieren verlos juntos otra vez, ninguno de los dos cantantes ha confirmado que haya retomado su romance.

De momento todo sigue en puras suposiciones, avivadas por las publicaciones y las pequeñas pistas que los fans revisan al milímetro en internet.

Pero esta no sería la única señal que ha generado comentarios entre los fans. En los últimos días, otros gestos relacionados con la cantante colombiana y el intérprete de Ferxxo también fueron interpretados como posibles indirectas.

Uno de los detalles que más dio que hablar ocurrió en pleno concierto de Karol G. La artista salió de verde interpretando su éxito 'Si antes te hubiera conocido', desatando comentarios entre sus seguidores.

¿Por qué tanto revuelo por un color? El verde está estrechamente relacionado con la identidad artística de Feid. Por ello, algunos fans relacionaron el vestuario de la 'Bichota' con su ex y comenzaron a especular sobre un posible guiño entre ambos.

A esto se sumó una historia publicada por Feid en Instagram, donde compartió la frase: "Verte ganar también es parte de mi oración", escrita sobre un fondo rosa. Para algunos usuarios, el mensaje y el color podrían tener un significado especial; sin embargo, el cantante no precisó a quién estaba dirigido.

¿Cuándo comenzaron Karol G y Feid su romance?

La historia sentimental de Karol G y Feid comenzó a generar rumores en 2021, cuando ambos colaboraron en la canción 'FRIKI'. Sin embargo, fue en 2023 cuando hicieron pública su relación, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas de la música urbana latina.

Durante los años siguientes, mantuvieron un romance relativamente discreto, aunque sus apariciones juntos y sus proyectos musicales despertaron el interés de sus fans. En 2025, ambos lanzaron 'Verano Rosa', tema incluido en el álbum 'Tropicoqueta' de la cantante colombiana.

A principios de 2026, comenzaron a circular versiones sobre el fin de su relación, que habría durado cerca de tres años. Según las informaciones difundidas entonces, la separación se habría producido en buenos términos y sin enfrentamientos públicos.

Por ahora, Karol G y Feid no han confirmado una reconciliación, pese a las pistas en redes sociales que reavivaron los rumores de un posible regreso.