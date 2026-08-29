Inundaciones en Nepal: mujer de 94 años es rescatada tras ser la única sobreviviente de residencia de ancianos afectada

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una devastadora avalancha de hielo y rocas golpeó a varias poblaciones en el norte de Nepal y la región del Tíbet en China dejando un saldo de más de 500 fallecidos y 1900 desaparecidos. En paralelo, las operaciones para buscar sobrevivientes continúan, tal es el caso del rescate de una adulta mayor de 97 años que había quedado atrapada entre los escombros.

Dramático rescate de anciana de 94 años tras inundaciones en Nepal

La tragedia que azota al territorio nepalí ha dejado imágenes impactantes de los estragos que ha ocasionado como personas corriendo para no ser alcanzada por la riada, daños en la infraestructura, pistas y puentes colapsados así como también pasos peatonales, entre otros aspectos.

Por tal razón, con la principal finalidad de ayudar a la ciudadanía efectivos del Ejército y de la Policía junto a numerosos voluntarios trabajan en las áreas afectadas para localizar y auxiliar a posibles sobrevivientes de las repentinas inundaciones.

Entre las personas rescatadas se encuentra una mujer de 97 años que quedó sepultada por el aluvión de agua, rocas y hielo, y que fue encontrada en estado de 'shock'. En el vídeo se muestra el estado en el que se encuentra.

Está completamente cubierta de barro y permanece con la mirada perdida. La fémina apenas reacciona a los estímulos de quienes la rodean, aunque ha sido puesta a salvo.Tras ello tuvo que ser derivado a un centro de salud donde de acuerdo a información de la BBC se viene recuperando.

¿Cuál es el estado de salud de la mujer?

Además, el sobrino nieto de la anciana llamada Guna Maya Bohara manifestó al Servicio Nepalí de la BBC que su pariente parecía una "guerrera" que regresaba victoriosa de una batalla en el preciso instante en que las unidades de rescate la localizaron y la pusieron a buen recaudo.

Sin embargo, el medio de La Vanguardia reveló que la señora que padece de demencia ha perdido el habla debido a la experiencia traumática de la cual fue protagonista. Además, indica que fue la única sobreviviente de la residencia de ancianos en la que vivía, arrasada por las aguas.

Es así que, en medio de las consecuencias devastadoras que ha ocasionado la avalancha que desencadenó inundaciones en Nepal y la región del Tíbet en China, una adulta mayor de 94 años fue rescatada por las autoridades gracias a la ayuda de excavadora luego de ser hallada entre los escombros. El rescate ha dado la vuelta al mundo y ha conmovido a varios.