Cardenal Carlos Castillo oficia misa por la salud del papa León XIV: "Te pedimos por el santo padre"

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El cardenal Carlos Castillo ofició una misa el domingo 11 de octubre en el Santuario de Las Nazarenas, en el Cercado de Lima, para pedir por la salud del papa León XIV. La celebración religiosa se realizó mientras se conocía que el pontífice será sometido a una operación.

Carlos Castillo pide por la recuperación del papa León XIV

Durante la ceremonia, el arzobispo de Lima incluyó al pontífice en sus oraciones y pidió que pueda recuperarse pronto. La misa reunió a fieles y autoridades en el santuario, en el marco de las actividades religiosas dedicadas al Señor de los Milagros.

El cardenal expresó su deseo de que el papa pueda superar pronto el problema de salud que enfrenta y regresar al Perú. La celebración se desarrolló en octubre, un mes marcado por las procesiones y actividades religiosas en honor al Señor de los Milagros, una de las principales manifestaciones de fe católica del país.

La ceremonia también estuvo vinculada a las plegarias por la salud del pontífice, quien anunció que será sometido a una intervención médica para retirar un nódulo pulmonar. La información sobre su estado de salud generó mensajes de apoyo y oraciones desde distintos sectores de la Iglesia.

Keiko Fujimori y ministros participaron en la misa

La presidenta Keiko Fujimori acudió al Santuario de Las Nazarenas para participar en la misa por la Nación y rendir homenaje al Señor de los Milagros. Entre las autoridades presentes estuvieron el canciller Carlos Espá, el ministro de Defensa Rafael Belaúnde y el ministro de Trabajo Juan Sheput, según informó la Agencia Andina.

La presencia de representantes del Gobierno coincidió con la jornada de oración por el papa León XIV. La actividad se desarrolló en el centro de Lima y congregó a fieles que participaron en la celebración religiosa presidida por el cardenal Carlos Castillo, en el marco del calendario católico de octubre.

La presidenta Keiko Fujimori participó en la Misa por la Nación, celebrada en el Santuario de Las Nazarenas, donde elevó sus oraciones por la pronta recuperación y la salud de Su Santidad el Papa León XIV, en un momento de fe y recogimiento. La acompañaron el canciller Carlos Espá, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario. Lee también Presidenta Keiko Fujimori expresa solidaridad al papa León XIV tras anuncio de intervención médica en el Vaticano October 11, 2026

El pontífice anunció que será operado para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una fase inicial. La intervención está prevista para los próximos días y, de acuerdo con la información difundida sobre su estado de salud, se espera que permanezca hospitalizado aproximadamente una semana. No se ha confirmado públicamente que el nódulo sea canceroso.

Las plegarias de Carlos Castillo en Las Nazarenas se sumaron a las muestras de apoyo por la recuperación del papa León XIV. La salud del pontífice, la próxima operación y su prevista visita pastoral al Perú en noviembre continúan siendo asuntos de interés para la Iglesia y los fieles peruanos.